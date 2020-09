Työhön palaamiseen kannustava ansioturva korjaisi neljännesvuosisadan jatkuneen vääryyden.

Työttömyysturvan perusturvan saajien määrä ryöpsähti helmikuun noin 30 000 työttömästä kesäkuussa noin 70 000 työttömään. Näistä uusista työttömistä varmasti yli puolet on täyttänyt työttömyysturvalain työssäoloehdon eli olisivat palkansaajakassan (entisen työttömyyskassan) jäseninä olleet oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Miten tällainen syrjivä lainsäädäntö on päässyt syntymään?

Varhaisin työttömyyskassalaki on runsaan sadan vuoden ikäinen. Vuonna 1984 tehty iso reformi sementoi jaon perusturvaan ja ansiosidonnaiseen. Kun vuonna 1992 säädettiin kaikille palkansaajille ensin 0,2 prosentin, vuodesta 1994 alkaen 1,87 prosentin ja nyt jo 1,25 prosentin suuruinen maksu, unohdettiin ne palkansaajat, jotka eivät olleet minkään työttömyyskassan jäseniä. Näiden kassaan kuulumattomien maksuista kertyvä summa tilitetään Kelalle muun muassa peruspäivärahojen rahoitukseen.

Nykyisin palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu on 1,25 prosenttia palkasta, ja palkansaajakassaan kuuluvat maksavat kassasta riippuen noin 0,16 prosentista noin 0,8 prosenttiin vaihtelevaa maksua eli yhteensä 1,41–2,05 prosenttia kulua. Kassamaksua maksanut vakuutettu on näin aiheellisesti oikeutettu parempaan ansioturvaan kuin kassaan kuulumaton. Mutta kun palkansaajan yleinen työttömyysvakuutusmaksu on otettu käyttöön, tämä kaula on kasvanut liian suureksi.

Ongelmaa on yritetty ratkoa useissa selvityksissä. Yksi viimeisimmistä on ekonomisti Mauri Kotamäen selvitys. Siinä nähtiin vaihtoehtoina: 1) Kelan peruspäivärahan muuttaminen ansiosidonnaiseksi perusturvaksi, 2) palkansaajakassojen pakkojäsenyys tai 3) Kelan hoitoon siirrettävä yleinen kassajärjestelmä.

Meidän on tunnustettava, että peruspäivärahalla on paikkansa työttömille, jotka eivät ole täyttäneet työssäoloehtoa tai joiden työttömyys on jatkunut enimmäispäiviä kauemmin. Palkansaajakassaan kuuluvan etuuksiin koskeminen taitaa olla mahdotonta.

Pitää siis etsiä kolmas vaihtoehto työssäoloehdon täyttäneelle: yleinen ansioturva, jossa sadan päivän jälkeen etuutta vähennetään 20 prosentilla ja jonka enimmäiskesto olisi 250 päivää. Todennäköisesti tällainen työhön palaamiseen kannustava ansioturva korjaisi neljännesvuosisadan jatkuneen vääryyden.

Iikko B. Voipio

Taipalsaari

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.