Adoptiolaki tuli voimaan vuonna 2012. Adoptiolakia säätäessään eduskunta teki päätöksen, joka on sittemmin aiheuttanut monia merkittäviä oikeudenmenetyksiä.

Suurin epäkohta liittyy perheen sisäisen adoption rajaamiseen ainoastaan aviopareille ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolille. Perheen sisäisellä adoptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsen ei-biologinen vanhempi hakee adoptiota siten, että lapsen ja tämän biologisen vanhemman välinen suhde säilyy muuttumattomana adoption vahvistamisen jälkeen.

Euroopan neuvoston yleissopimus lasten adoptiosta mahdollistaa perheen sisäisen adoption myös avopareille. Suomen valinta on ollut suojella perinteistä avioliittokeskeistä perhekäsitystä lapsen edun kustannuksella.

Nykyjärjestelmä mahdollistaa lapsen edun vastaisten tilanteiden syntymisen. Kaksi konkreettista esimerkkiä valaisevat ongelmaa.

On tilanteita, joissa lapsi on syntynyt samaa sukupuolta olevalle parille hedelmöityshoidon tuloksena. Perheen sisäinen adoptio mahdollistettiin rekisteröidyn parisuhteen osapuolille vasta vuonna 2009. Näin ollen on monia sellaisia perheitä, joissa perheen sisäinen adoptio ei ollut mahdollista lapsen syntymän hetkellä.

Mikäli vanhemmat ovat sittemmin muuttaneet erilleen tai eronneet, lapsella ei ole oikeutta saada adoption kautta vanhemmuutta vahvistettua tämän ei-biologiseen vanhempaan siten, ettei tämän suhde biologiseen vanhempaan katkea. Lapsi on saattanut asua lähes koko ikänsä yhdessä biologisen ja ei-biologisen vanhemman kanssa, mutta koska lapsen ei-biologisella vanhemmalla ei ole mahdollisuutta avioitua lapsen biologisen äidin kanssa, lapsella ei ole oikeutta kahteen juridiseen vanhempaan.

Toinen esimerkki on vieläkin yleisempi. Lapsen toinen vanhempi on kadonnut lapsen syntymän jälkeen ulkomaille. Lapsen biologinen vanhempi on löytänyt vähän lapsen syntymän jälkeen rinnalleen uuden puolison, josta on muodostunut lapselle toinen vanhempi.

Perhe on elänyt yhdessä siihen saakka, kunnes lapsi tultuaan täysi-ikäiseksi on muuttanut omilleen. Nyt lapsen muutettua pois kotoa ei-biologinen vanhempi on vihdoin päättänyt adoptoida lapsensa.

Käräjäoikeudesta kuitenkin ilmoitetaan, että adoptio katkaisisi lapsen ja tämän biologisen vanhemman suhteen. Näin ollen ainut keino adoptoida lapsi siten, että lapsella olisi adoption jälkeen kaksi vanhempaa on, että adoption hakija ja lapsen biologinen vanhempi menevät naimisiin. Adoption hakija ihmettelee, minkä takia hänen pitää mennä naimisiin vain saadakseen vanhemmuutensa lapseensa vahvistettua.

Edellä esitetyt tosielämän esimerkit kuvastavat hyvin sitä, miten perheen sisäistä adoptiota koskeva sääntely on jäänyt pahasti ajasta jälkeen. Adoption tarkoituksena on lain mukaan edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptoitavan ja adoption hakijan välille. Nyt perheen sisäistä adoptiota koskeva säännös ei täytä lain tavoitetta.

Adoptiolain päivittäminen tulisikin käynnistää pikimmiten.

Otto Meri

oikeustieteen väitöskirjatutkija

Helsinki

