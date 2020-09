Kun yhteiskunnallinen keskustelu uhkaa lähteä lapasesta, kannustamisen mallia kannattaisi ehkä hakea nykyaikaisilta yritysjohtajilta.

Koneen toimitus­johtajan Pekka Herlinin hieno elämä­kerta Koneen ruhtinas avasi aikanaan pysäyttävän näkymän suomalaiseen huippu­johtamiseen. Pahimmillaan yhtiötä palvellut hallinto­johtaja muisteli, kuinka kirjan­pitäjä käveli arkistoon ja hirtti itsensä, kun Herlin taas kerran poltti hänelle päreensä. Sihteeri puolestaan yritti samaa hyppäämällä alas talon ylä­kerroksesta, mutta jäi sentään henkiin.

Olinkin vähän huolissani, kun minua kiinnosti, miten suomalaiset huippujohtajat käyttävät tunteita johtamisessa, ja lähdin haastattelemaan heitä. Yllätyin kuitenkin iloisesti. Mutkattomat johtajat puhuivat viisaasti tunneälystä, innostamisesta, kannustamisesta ja hyvän fiiliksen luomisesta. Ihmiset eivät tee parasta tulosta ahdistuneina ja peloissaan vaan innostuneina ja motivoineina.

Tunnelma synkistyi kuitenkin usein, kun puhe kääntyi yhteiskuntaan. Esiin nousi samoja tunteita kuin äskeisessä Kaipolasta Pohjois-Ko­reaan ulottuneessa keskustelussa.

Johtajat eivät tietenkään ole ainoita, joita yhteiskunta ottaa pattiin: kukapa ei olisi urputtanut ministerien törttöilyistä.

Brittiläisen psykoanalyysin klassikon Wilfred Bionin mukaan kaikki yhteisöt, joissa elämme, muistuttavat meitä lapsuuden perheestä, jossa koimme avuttomina vahvoja tunteita. Samat tunnelmat nousevat mieleen myös aikuisena eri yhteisöissä: tunnemme vahvaa rakkautta, vihaa tai pettymystä, tai kaipaamme johtajaa, joka ratkaisisi ongelmat.

Yhteisöillä on eroja: toi­set keskittyvät työhön, toiset tunteisiin. Työhön keskittyvissä yhteisöissä tunteet eivät hallitse, mutta tunneyhteisöissä ne jylläävät. Bionin mukaan etenkin suu­ret kuvitteelliset yhteisöt – yhteiskunnat ja valtiot – ovat usein tunneyhteisöjä, joissa meillä ei ole käsillä konkreettista tehtävää, ja siksi tunteet kuumenevat niin kuin lapsuuden perheessä. Niin saattaa käydä myös huippujohtajille, jotka eivät voi purkaa paineitaan Pekka Herlinin tyyliin.

Tutkimme Hannele Seeckin ja Mona Mannevuon kanssa metsä- ja metalliteollisuuden johtajia. He kuvasivat, miten johtaminen muuttui markkinoiden vapautuessa. Yksi johtaja tiivisti: miten ottaa ihmisistä kaikki irti ilman, että he uupuvat täysin. Kaikkien mielestä johtamisen pitää olla kannustamista, jotta ihmiset ottavat itse vastuuta työstään.

Sääntelytaloudessa riitti totteleminen ja urputus kahvihuoneessa, nyt työn pitäisi olla itse kunkin sisältä nouseva intohimo.

Ehkä siksi osa johtajista kaataa paineitaan yhteiskunnan niskaan. Hyviä kauppapaikkoja suvereenisti hallinneen Keskon Mikko Helanderista tuntuu, että Suomi on askeleen päässä Kim Jong-unin diktatuurista. ”Paperikoneen sylinterissä syntyneellä” Jussi Pesosella on tapana kuvata suomalaista yhteiskuntaa neljällä sanalla: kiellä – verota – rajoi­ta – kiristä. Ehkä noinkin, mutta sana­ketju tuo myös mieleen perheen nuorimmaisen, jolle on juuri asetettu kotiintuloaika.

Yhteiskuntaan purkamamme tunteet voivat lähteä lapasesta. Yhdysvalloissa ammutaan kaduilla, Sak­sassa rynnitään valtiopäivätalolle. Jonkun pitää aina olla syytettynä.

Mona Mannevuon tuore tutkimus kertoo kansanedustajien työstä. Kuvaukset ovat varsin pysäyttäviä: työtä tehdään kellon ympäri, palaute on rajua ja kuullut ihmiskohtalot vaikeita. Samalla pitää tehdä jämäköitä ratkaisuja, jotka ovat aina kompromisseja. Työntutkimuksen sanoin: työ on erittäin kuormittavaa. Mannevuo miettiikin, kuinka pitkään politiikka on urana houkutteleva.

Pitäisikö siis vetää kerran henkeä, ennen kun seuraavan kerran puhuu suunsa puhtaaksi Twitterissä? Tai toimisiko yhteiskunnassa se mikä yrityksissäkin? Kuulostaa toki oudolta, mutta mitä jos puhuessamme yhteiskunnasta olisimme innostuneita ja kannustavia – ja sitten vain eteenpäin tiiminä ja positiivisen kautta.

Kirjoittaja on viestinnän professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.