Kriitikot pelkäävät sananvapauden puolesta. Kiistelty lakiehdotus on nyt Skotlannin parlamentin käsittelyssä.

Kirjailija Salman Rushdie on tiivistänyt sanan­vapauden kuta­kuinkin näin: ”Jos ei ole oikeutta loukata, ei ole ilmaisun­vapauttakaan.”

Tappo­uhkausten kanssa vuosikymmenet elänyt Rushdie tietää mistä puhuu. Oikeus sanoa ja kirjoittaa realisoituu vasta silloin, kun joku loukkaantuu sanotusta.

Rushdien ajatelma on erityisen ajankohtainen Skotlannissa. Laajaa itsehallintoa nauttivassa Skotlannissa on vireillä lakiesitys vihapuheen kitkemiseksi.

Hankkeen tavoitteista vallitsee laaja yhteisymmärrys: lakiremontti on paikallaan, ja vihapuheen uhrit tarvitsevat suojaa.

Skottihallituksen lakiesityksen konkreettinen sisältö sen sijaan on nostattanut vastalauseiden myrskyn. Uhkana on, että rikosvastuuseen voi jatkossa joutua vain sen perusteella, että joku on loukkaantunut sanotusta tai kirjoitetusta. ”Vihan lietsonta” ei edellytä tahallisuutta.

Lakiesitys on kirvoittanut sidosryhmiltä parisentuhatta lausuntoa. Skottiparlamentti julkisti niistä viime viikolla yli sata. Palaute on murskaavaa.

Kirjailijoiden sanan­vapaus­järjestön Penin Skotlannin-osasto on huolissaan siitä, että laki alkaa rajoittaa painovapautta ja sitä mitä voi sanoa julkisesti.

Skotlannin asianajajaliitonkin mukaan uudet rikosnimikkeet rajoittavat ilmaisun­vapautta. Lakiesityksen sana­muotojen epämääräisyys heikentää oikeus­varmuutta.

Sanomalehtien etujärjestö puolestaan ennustaa oikeusjuttujen tulvaa, jos laki kriminalisoi potentiaalisen vihan lietsonnan ilman tahallisuutta.

Poliisitkaan eivät halua ajatuspoliiseiksi:

”[Poliisien järjestö] on huolissaan siitä, että lakiehdotuksen johdosta siirrymme tekojen valvonnasta (ja kriminalisoinnista) ihmisten ajatusten, tuntemusten ja yksityiselämän puheiden mahdolliseen valvontaan.”

Skotlannin oikeusministeri Humza Yousaf on toki jo vakuuttanut, että lakiesityksen tarkoitus ei ole rajoittaa sananvapautta. Yousaf edustaa Skotlannin itsenäisyyttä ajavaa keskustavasemmistolaista Skotlannin kansallispuoluetta (SNP).

Tavoitteiden ”hyvyys” ei kuitenkaan riitä, jos konkreettisena seuraamuksena on ilmaisunvapauden kaventuminen.

Lakihanke on nyt skottiparlamentin käsittelyssä. Siihen menee vähintään syksy.

Miksi skottilain pitäisi kiinnostaa Suomessa? Jotta voi ottaa opiksi ja välttää samoja virheitä. Loukkaantumista ei voi kriminalisoinnilla koskaan kokonaan kitkeä.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.