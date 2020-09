Olin lauantaina Roihuvuoressa katsomassa naisten superpesiksen nousukarsintaottelua yhdessä lähes viidensadan muun katsojan kanssa. Nuoret naiset olivat taistelleet koronakesänä itsensä hienolla tavalla unelmiensa äärelle ja voittivat ottelun Vaasaa vastaan selvästi. Sunnuntaina oli vuorossa toinen ottelu, ja voiton myötä sarjanousu oli selvä.

Nousun myötä herää kysymys, haluaako Helsinki näyttäytyä pesäpalloa seuraavalle kansalle takapajulana. Vuosia Roihun pelejä katsomassa käyneenä totean, että katsomot ovat häpeäksi. Jos mitään ei tehdä, Helsingin olosuhteet ovat superpesispaikkakuntien surkeimmat.

Ensi kesänä pesäpalloa seuraaville helsinkiläisille on järjestettävä katsomotilat, jotka edes jollakin tavalla sopivat pääkaupungin arvolle. Kaiken lisäksi naisten pesäpallon arvostus on nousussa, joten kentälle on odotettavissa enemmän väkeä kuin nykyiset katsomot vetävät.

Pertti Sulasalmi

Helsinki

