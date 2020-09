Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa voittoa

Pohjoismaissa hyvinvointi on saavutettu kapitalismin, markkinatalouden ja elinkeinoelämän menestyksellä. Sosiaaliset uudistukset on voitu toteuttaa, kun taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Niinpä Ruotsissa maltillinen työväenliike on aina tukenut elinkeinotoimintaa ja kapitalistista talousjärjestelmää.

Suomessa tilanne on toinen. Suomessa tuntuu usein puuttuvan ymmärrys siitä, että kansantalouden vauraus johtuu elinkeinoelämän menestyksestä. Ja vauraus on hyvinvoinnin perusta. On Suomen tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa, kun pääministeri haluaa puuttua yksityisten yritysten päätöksentekoon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ilmoitus siitä, että jos hän saisi päättää, UPM:n Kaipolan tehdasta ei suljettaisi, on vastoin oikeusvaltion periaatetta elinkeinotoiminnan vapaudesta.

Meille pitäisi jo koulussa opettaa länsimaisen talousjärjestelmän periaatteet, joihin kuuluu yritystoiminnan tärkein tehtävä: tuottaa voittoa. Miksi kukaan sijoittaisi sellaisen pörssiyhtiön osakkeisiin, jonka tarkoitus ei ole menestyä vaan järjestää suojatyöpaikkoja? Luotan täysin UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen ammattitaitoon.

Risto Paatela

diplomi-insinööri, Espoo

