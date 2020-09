Nordenskiöldinkadun uusittu pyöräilyinfrastruktuuri on epäonnistunut. Mannerheimintieltä itään kadun kummallakin puolella on nyt yksisuuntainen pyörätie.

Urheilukadun risteyksessä on pyöräilyliikennevalo, mutta tuskin kukaan oikealle päin kääntyvä sitä noudattaa, sillä väistettävänä on jalankulkijoiden lisäksi vain vasemmalta tuleva pyöräliikenne. Lakia noudattava, Alppilasta Urheilukadulle suuntaava pyöräilijä joutuisi neljään valoristeykseen, joten houkutus käyttää etelänpuoleista pyörätietä on suuri.

Koska tien kummallakin puolella Mannerheimintieltä Veturitien risteykseen olisi tilaa kaksisuuntaiselle pyörätielle, nykyinen ratkaisu vaikuttaa dogmaattiselta.

Myös liikennesuunnittelu on huomannut ongelman ja maalauttanut pyörätielle yksisuuntaisen merkkejä muutaman metrin välein.

Ongelma ei kuitenkaan ole tiedon puute vaan huono suunnittelu ja siitä johtuva kansalaistottelemattomuus.

Ville Heikkilä

tekniikan tohtori, Helsinki

