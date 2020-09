Asunto ensin 2.0 -ohjelma sallii päihteiden käytön asumisyksiköissä, mikä voi olla alkoholista irti rimpuileville ihmisille kohtalokasta.

Helsinki on onnistunut vähentämään asunnottomuutta, mutta kadulla on yhä satoja ihmisiä joka yö. Asunnottomuusohjelma Asunto ensin 2.0 kyllä toimii ja asuttaa kodittomia, mutta se ei yksin riitä ratkaisemaan ongelmaa.

Asunto ensin 2.0 -ohjelmalla on kaunis ajatus: hankitaan ihmiselle ensin katto pään päälle ja hoidetaan päihdeongelma sen jälkeen. Se siis sallii päihteiden käytön asumisyksiköissään. Monelle alkoholista irti rimpuilevalle ihmiselle kostea ympäristö on kuitenkin kuin heittäisi bensaa liekkeihin. Useimmille heistä päihteet ovat nimittäin se syy, miksi koti on mennyt.

Pääkaupunki tarvitsee enemmän päihteettömiä asumispalveluja, jotta ennenaikaiset päihdekuolemat saadaan kiireesti vähenemään. On selvää, ettei ketään voi väkisin raitistaa, mutta jokaiselle on mahdollistettava myös päihteettömyys.

On todistettu, että päihteettömien asumispalvelujen myötä yhä useampi ihminen selviää takaisin yhteiskuntaan ja saa lisää elinvuosia. Osa kykenee palaamaan jopa työelämään.

Tärkeä rooli siinä on SAS-sijoittamisella (kiireellinen asumisen selvitys, arviointi ja sijoitus). Tällä hetkellä esimerkiksi vankilasta vapautunut tai muutoin raitis ihminen saatetaan kuitenkin sijoittaa Asunto ensin 2.0 -mallin asumiseen, jolloin retkahdus on enemmän kuin todennäköinen.

Kannattaa muistaa, että yhden syrjäytymisen hinta elämänkaaren kaikkine haittoineen on yli miljoona euroa. Siksi asunnottomuuden vähentäminen on myös taloudellinen investointi.

Yksikään ihminen ei varmasti lapsena tähdännyt siihen, että joutuu vankilaan tai kodittomaksi, mutta joillekin niin kuitenkin käy. Nyt talvi tekee tuloaan. Asunnottomat etsivät tuttavan sohvaa, jossa nukkua, mutta kaikki eivät sellaista löydä. Siksi monet joutuvat nukkumaan rapuissa, julkisissa tiloissa tai metsissä.

Helsingin pitää vastata tähän palvelutarpeeseen ja ottaa vaikuttavammat päihdehoidot käyttöön. Kysymys on ihmisarvosta.

Jukka Järvinen

kaupunginvaltuutettu (sd), entinen ammattinyrkkeilijä

toiminnanjohtaja,Vastaisku syrjäytymiselle

