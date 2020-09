Helsingin kasvu on 1950-luvulta lähtien muodostunut lähinnä yhden ja kahden hengen asuntokunnista.

Helsingin Sanomat väitti pääkirjoituksessaan (22.8.), että asuntoja suunnitellaan sijoittajille, ei asukkaille. Väite on nurinkurinen. Vuokralainenkin on asukas, ja vastuulliset kiinteistönomistajat haluavat tarjota asuntoja, joille on kysyntää. Nykyisessä markkinatilanteessa se on usein yksiö hyvältä paikalta.

Helsingin kasvu on 1950-luvulta lähtien muodostunut lähinnä yhden ja kahden hengen asuntokunnista. Yhä useampi painottaa sijaintia asunnon valinnassa: moni on valmis karsimaan neliöistä päästäkseen haluamalleen alueelle. Siksi nimenomaan pienten asuntojen kysyntä on kasvanut. Helsinki on vuosia suosinut perheasuntoja asuntokoko-ohjauksella. Samalla yksiöiden ja kaksioiden tarjonta ei ole riittänyt vastaamaan kysyntään, mikä näkyy pienten asuntojen hinnoissa.

Asumisväljyys on asumisen laatutekijä siinä missä sijaintikin. Voi tosin kyseenalaistaa, onko asumisväljyyden kasvu itseisarvo rajallisten resurssien maailmassa. Asuntopolitiikalla tulisi mahdollistaa, että mahdollisimman moni voi valita itselleen sopivan asumistavan. Ja moni priorisoi sijaintia koon sijaan.

Tehokkuuden kritiikillä on kääntöpuolensa: jos asunnoista rakennetaan isompia ja niitä tehdään vähemmän kerrosta kohden, harvempi pääsee asumaan haluamassaan paikassa. Väljempää harvemmalle tuskin on kestävä lähtökohta kasvavan kaupungin asuntopolitiikalle. Isompi asuntokoko ei automaattisesti johda asumisväljyyden kasvuun, jos tuloksena on esimerkiksi kimppa-asumisen yleistyminen.

Jos pienet asunnot mielletään ongelmaksi, ongelmaan on markkinalähtöinen ratkaisu: lisää rakennusoikeutta kysytyille alueille. Viime vuosina sijoittajien kysyntä on kannatellut asuntotuotantoa. Rakennetut asunnot tarjoavat kodin tuhansille pääkaupunkiseutulaisille. Sijoittajat eivät ole syypäitä asumisen ongelmiin, vaan osa ratkaisua. Ilman sijoittajia asuntoja olisi valmistunut vähemmän, ja niukoista asunnoista käytäisiin vielä kovempi kilpa.

Aija Tasa

johtaja, asuminen, Rakli ry

