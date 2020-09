Vieraskynä

Euroopan unionin pitäisi investoida tutkimus- ja kehitystyöhön sekä koulutukseen eikä maatalous- ja aluetukiin.

Suomi ja Euroopan unioni elvyttävät lähi­vuosina taloutta sadoilla miljardeilla euroilla estääkseen maan­osaamme vaipumasta lamaan. Pää­ministeri Sanna Marinia (sd) voi kiittää siitä, että Suomi näki kesällä huipentuneissa budjetti­neuvotteluissa metsän puilta ja oli valmis tukemaan hieman korkeampaa avustus­painotteisuutta kuin populistinen Ruotsin, Tanskan, Alanko­maiden ja Itä­vallan muodostama nuuka nelikko

Tällä avustuspainotteisemmalla paketilla voidaan merkittävästi vähentää todennäköisyyttä, että euroalue ajautuu Italian takia uuteen Kreikka-kriisiin. Kreikan tilanne oli osaltaan syynä Suomenkin talouden lähes kymmenen vuotta kestäneeseen kurjuuteen 2010-luvulla.

Huolestuttavaa sen sijaan on, että EU:n elvytyspaketin neuvotteluissa Suomeen saadut lisärahat, 500 miljoonaa euroa, kohdistuvat maatalous- ja aluetukiin. Sitä kautta lisärahoitus vahvistaa menneen maailman rakenteita. Se, että hallitus ja mediakin ovat juhlineet tätä asiaa jonkinlaisena erävoittona, on jonkinasteista itse­petosta.

Kuten Euroopan unionin budjettineuvotteluissa yleensäkin, paljon parempi olisi ollut, jos Suomi olisi suostunut erityisesti Itä-Euroopan jäsenmaiden esittämiin vaatimuksiin suuremmasta budjetista – mutta vain sillä ehdolla, että budjetin lisäerät käytettäisiin yksinomaan tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä korkeakoulutuksen investointioh­jelmiin.

Siinä missä valtaosassa EU-panostuksia Suomi on nettomaksaja, esimerkiksi Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimusohjelmassa Suomi on saanut ohjelmasta 1,3–1,5 euroa ta­kaisin jokaista maksamaansa euroa ­kohden.

Elvytyspaketissakin olisi ollut paljon suurempi voitto Suomelle, jos maallemme luvatun 500 miljoonan euron maatalous- ja rakennetuen sijaan Horizon-ohjelmaan olisi EU-budjetissa kohdistettu muutama kymmenen miljardia enemmän.

Yliopistosektorimme on kärsinyt niukkenevista resursseista jo toistakymmentä vuotta. Professorien määrä on vähentynyt huomattavasti, ja se aiheuttaa ongelmia myös Horizon-ohjelman tutkimusrahoituksen hakemisessa: kun on vähemmän käsipareja tekemässä entisiäkin töitä, tutkimusrahoituksen hakemiseen ei jää aikaa.

Suomen nuorisoa tutkijan ammatti kiinnostaa yhä vähemmän, kun ura­näkymät heikkenevät ja yliopisto­laitoksen kurjuutta rummutetaan ­mediassa. Uusia tohtoreita valmistuu yhä paljon, mutta kalliisti hankittu ammattitaito jää käyttämättä, kun yliopistoilla ei ole rahaa työllistää heitä. Vaikka monet lahjakkaat nuoret läh­tevät maailmalle, osa jää Suomeen kituuttamaan.

EU-budjettiin pitäisi ajaa isoja korotuksia sillä ehdolla, että korotukset menevät Horizon-tutkimusohjelman sekä muiden korkeakoulupainotteisten ohjelmien tukemiseen.

Tämä olisi luultavasti hyväksyttävä ratkaisu nuukan nelikon kaltaisille maille: monet noista valtioista saavat Horizon-ohjelmasta vielä enemmän netto­hyötyä kuin Suomi.

Myös Suomen valtion omassa budjetissa yliopisto- ja korkeakoulurahoitusta pitäisi lisätä merkittävästi. Vaikka hallitus on rahoittamassa korkeakouluihin uusia aloituspaikkoja, se on vain pieni laastari koronaviruksen ­aiheuttamiin ongelmiin. Jo 2010-luvulla syntyneeseen rahoitusvajeeseen sillä ei ole suurta vaikutusta.

Tutkintojen määrän mekaanisen kasvattamisen sijaan rahoitusta pitäisi rohkeasti kohdentaa tieteeseen ja tutkimukseen etenkin tulevaisuuden aloilla. Niitä on biotieteiden, teko­älyn ja kvanttilaskennan ohella yhteis­kunta- ja taloustieteissä, esimerkiksi kuluttajatutkimuksessa, rahoituksessa ja työelämän tutkimuksessa.

Erityisesti sen tutkiminen, kuinka uudet teknologiat voivat vaikuttaa kansalaisten, kuluttajien, yritysten ja markkinoiden käyttäytymiseen, auttaa suuntaamaan panostuksia yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta hyödyllisimpiin suuntiin.

Jaakko Aspara ja Henrikki Tikkanen

Aspara on C. Grönroos -professori ja vararehtori ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa. Tikkanen on A.I. Virtanen -professori Aalto-yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.