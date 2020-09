Muut lehdet

Hämeen Sanomat arvioi kokoomuksen ja keskustan nyky­tilannetta sekä niiden keskinäistä suhdetta viikonlopun puolue­kokousten jälkeen.

”Oppositiossa hahmottomaksi jäänyt kokoomus joutuu terävöittämään linjaansa, mikä avaa kenttää varapuheenjohtajaksi valitun Elina Lepomäen jyrkille kannanotoille: tavoitteena on hallituksen kaataminen ja ennenaikaiset vaalit. Keskusta tekee uuden puheenjohtajansa Annika Saarikon johdolla täsmälleen päinvastaista: pitää hallitusta koossa.”

”Ensimmäinen koetinkivi on hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka, josta Saarikko on vaatinut tehtäväksi myös vaikeita päätöksiä tulevassa budjettiriihessä. Tällöin hän on puhunut samaan suuntaan kuin kokoomuslaiset viikonloppuna.”

”Työllisyys ja talous ovat ydintä, jossa kokoomuksella ja keskustalla on päivänpolitiikkaa enemmän yhteisiä näkemyksiä.”

”Petteri Orpo jatkaa kokoomuksen peräsimessä. Hän tarvitsee tähtensä jo hieman himmennyttyä samaa kuin puolueensa: yhtenäisyyttä. Itsetarkoitus ei voi olla vain hallituksen hajotus. Pitäisi kokoomusjärjelläkin ta­juta, että nyt on kohtuuttoman kova paikka hallituskriisille. Sitä ei kaipaa kukaan.”

Iltalehti pitää Lepo­mäen kokoomuksen vara­puheen­johtaja­vaalissa saamaa suurta ääni­saalista myrsky­varoituksena.

”Vaikka kokoomuksen ex-ministeri Antti Häkkänen sai hieman enemmän ääniä, silti ensi kertaa kokoomuksen puheenjohtajistoon nousevaa Lepomäkeä voi pitää viikonlopun henkisenä kokoomusvoittajana.”

”Jos Lepomäki valittaisiin kokoomuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi, silloin hän rikkoisi yli sata vuotta pystyssä pysyneen lasikaton, sillä tähän mennessä ’kykypuolueen’ joh­dossa ei ole vielä kertaakaan nähty naista.”

”Diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri Elina Lepomäkeä ei voi syyttää poliittisen rohkeuden puutteesta, sillä sen verran räväkästi hän on vuosien varrella arvostellut myös omaa puoluettaan, jota Lepomäen mukaan on johdettu erityisavustajien täyttämästä tilataksista. Lisäksi kokoomuksesta on tullut Lepomäen mukaan pitkäaikaisen hallitusvallan myötä enemmän hyvään fiilikseen keskittyvä ’urheiluseura’ kuin asioita aikaan saava poliittinen liike.”

”Lepomäen sunnuntaina saama äänisaalis kertoo siitä, että kokoomuksessa nähdään tarvetta sisäänpäin lämpiävän poliittisen kulttuurin tuulettamiselle, mikä on hyvä asia.”

”Tosin sekin on selvää, että Lepomäen kärjekkäin kokoomuskritiikki on pehmentynyt sitä mukaa kun hän on itse päässyt puolueessa eteenpäin ja saanut esityksiään läpi.”