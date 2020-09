Keskenmenon käsittelyyn on yhä vaikea saada apua

Vaikka raskaus olisi aivan alussa, mielikuva vauvasta on voinut elää pitkään ja tunneside sikiöön voi olla hyvinkin vahva.

Keskenmenot ovat yllättävän yleisiä. Menetykset koskettavat noin kymmentätuhatta perhettä Suomessa vuosittain. Raskauksista 15–20 prosenttia päättyy ennenaikaisesti. Silti julkisen terveydenhuollon hoitopoluissa on keskenmenon tai kohtukuoleman kokemusten kokoinen aukko.

Psykologisen tuen ammattilaisina joudumme yhä uudelleen kohtaamaan perheitä, jotka ovat joutuneet etsimään apua lisääntymisterveyteen liittyviin menetyksiin jopa vuosia. Valitettavasti terveydenhuollossa ei vieläkään ole riittävästi tietoa tai osaamista kohdata varhaisen menetyksen kokeneita. Myös psyykkisen tuen hoitopolku puuttuu useilla paikkakunnilla.

Kun lasta on toivottu ehkä pitkäänkin, keskenmeno on valtava menetys. Joskus varhaisille viikoille edennyt raskaus voi olla pisin, mihin pari omalla vanhemmuuspolullaan pääsee. Vaikka raskaus olisi aivan alussa, mielikuva vauvasta on voinut elää pitkään ja tunneside sikiöön voi olla hyvinkin vahva.

Menetyksen kokemus näyttäytyy tunnesuhteen laadussa, ei raskausviikkojen määrässä. Lisäksi keskenmeno on kokemuksena useimmille hyvin pelottava, sillä siihen liittyy monesti voimakas kipu sekä huomattava verenvuoto.

Kun keskenmeno huomioidaan traumaattisena menetyksenä, voidaan tukea yksilöä tai paria suruprosessissa ja auttaa liittämään koettu osaksi omaa elämää. Tällöin menetys ei jää käsittelemättömäksi suruksi, joka voi vaikuttaa ennalta arvaamattomasti tulevassa elämässä.

Jo yksinkertaisilla ohjeilla pääsee hyvään alkuun. Voidaan kysyä, mikä merkitys raskaudella oli ja tarvitaanko asian kanssa lisää tietoa tai tukea. Keskenmenon kokeneelle voidaan kertoa, että nämä tarpeet voivat herätä vasta jälkikäteen.

Perheillä tulisi olla mahdollisuus käsitellä menetystä ennen uutta raskautta. Tutkimuksesta tiedetään, että aiemmat menetykset kuormittavat seuraavia raskauksia ja voivat vaikuttaa jopa varhaiseen vuorovaikutukseen seuraavien lasten kohdalla.

Suomessa on hiljattain perustettu Perinataalipsykiatrian yhdistys. Toivottavasti sen kautta saadaan vaikutettua terveydenhuollon rakenteisiin ja hoitohenkilökuntaan, jotta perheiden kokemat lisääntymiseen liittyvät traumat voitaisiin kohdata tarpeen mukaisesti.

Riikka Airo

psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Nina Torkler

erikoissairaanhoitaja, kouluttajapsykoterapeutti

