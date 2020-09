Pandemian lasku musiikkialalle voi olla musertava ja kauaskantoinen. Pahimmillaan se uhkaa katkaista pitkän kulttuurisen ketjun.

Music Finlandin julkaiseman tutkimuksen mukaan sekä suomalaisen musiikkialan kokonaisarvo että musiikkiviennin markkina-arvo nousivat jälleen vuonna 2019. Kasvu on ollut tasaista koko vuosituhannen ja pelkästään vuosina 2016–2019 musiikkiviennin arvo on noussut 97 prosenttia. Tämä kertoo huikean kasvun mahdollisuudesta.

Vuonna 2020 musiikkialan talousluvut tekevät syöksylaskun. Tarve musiikille ja sen kansakuntaa eheyttävälle voimalle on ollut kuitenkin suurempi kuin koskaan. Kotimainen musiikkiala on myös pystynyt ketteriin muutoksiin ja innovaatioihin. Raadollista on, että enemmän kuin liiketoimintaa musiikki on nyt ollut kriisiapua kansalle.

Elävän musiikin toimijoilla ei ole vieläkään toimintaedellytyksiä. Musiikintekijöiden ja musiikkikustantajien tulonmenetykset realisoituvat vasta loppuvuodesta, ja vuoden 2021 musiikkitapahtumien suunnittelu on epävarmalla pohjalla.

Hätäavun rinnalle tarvitaan pitkän aikavälin rahoitusraami, jolla voidaan paitsi varautua myöhemmin ilmeneviin kielteisiin vaikutuksiin myös kehittää muuttuneisiin ja vielä vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sopivia innovatiivisia toimintamalleja alan elvyttämiseksi ja sen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Suomalaisen musiikin potentiaalin ytimessä on laadukas tuote: musiikki, joka sanoittaa tunteemme, sekä taiteilijat, jotka esittävät sen uskottavasti. Jotta ääni saadaan kuuluville, tarvitaan ammattitaitoinen ekosysteemi: musiikintekijät, tiimi, taustarakenteet ja alihankintaketjut. Tarvitaan musiikkibisneksen erimuotoiset toimijat, vapaa taidekenttä sekä kunnalliset ja kansalliset toimijat. Vain silloin musiikilla on tarpeeksi ääniä puhutella meitä kaikkia.

Nyt musiikkialan ekosysteemi on vaarassa hajota. Pandemian lasku musiikkialalle voi olla musertava ja kauaskantoinen. Pahimmillaan se uhkaa katkaista pitkän kulttuurisen ketjun.

Suomessa on ainutlaatuinen musiikkioppilaitosjärjestelmä, osaamista, esikuvia ja valtava potentiaali kasvattaa monipuolista suomalaista musiikkialaa. Meidän on taattava tuleville sukupolville olosuhteet ja ilmapiiri, jossa he uskaltavat heittäytyä tekemään ja esittämään musiikkia ja toimimaan sen hallinnossa ja tuotannossa. Tuoreen kartoituksen mukaan Ruotsissa joka kolmas muusikko on vaihtamassa uraa pandemiatilanteen aiheuttaman ahdingon vuoksi. Näin ei saa tapahtua Suomessa.

Musiikkialan lukujen tulkintaa vaikeuttavat kerrannaisvaikutukset esimerkiksi aluetalouteen, matkailuun, yrityselämään ja mielenterveyteen. Alan todellisia tappioita on vaikea kuvata tarkoin euromäärin. Yhtä latteaa olisi typistää musiikkialan kasvun ja kansainvälistymisen potentiaali vain talouden tunnuslukuihin – musiikki läpäisee koko yhteiskuntamme.

Musiikin ekosysteemin pelastaminen tarvitsee nopeita poliittisia päätöksiä. Ministerit on saatava musiikkialan kanssa samaan pöytään. Musiikin ekosysteemiin kannattaa investoida. Tehkää se nyt.

Kaisa Rönkkö

toiminnanjohtaja

Pekka Lehti

hallituksen puheenjohtaja, Music Finland ry

