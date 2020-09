Lautakasa on somessa tosi ok

Ilmeisesti houkutus saada ehdokkaiksi somevaikuttajia on puolueissa nyt suuri, liian suuri.

Syksyllä 2009 pääministeri Matti Vanhanen (kesk) joutui kriisin keskelle. Yleisradion ohjelmassa Vanhasen väitettiin saaneen rakennus­yhtiöltä ilmaisia lautoja oman talonsa rakentamiseen. Jos syytökset olisivat pitäneet paikkansa, Vanhasen asema pää­ministerinä olisi ollut vakavasti uhattuna.

Lautakasa-gateksi ristitty skandaali kuivui kuitenkin nopeasti kokoon, koska Ylen toimittajat eivät kyenneet todistamaan kovia väitteitään.

Mutta se oli silloin se. Nyt maailma on muuttunut. Se kävi ilmi, kun vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra kertoi itse omalla Facebook-sivullaan pyytäneensä ja saaneensa Helkamalta noin 3 000 euron arvoisen sähköpyörän vastineeksi myönteisestä julkisuudesta.

Kun kaikki muut eivät olleet asiasta yhtä vilpittömän onnellisia kuin Diarra itse, poliitikko lupasi maksaa pyörän omilla rahoillaan.

Nyt vihreät on kieltänyt puheenjohtajaltaan, varapuheen­johtajiltaan ja puolue­sihteeriltään kaupallisen yhteistyön.

Mutta entä itse asia: saako poliitikko myydä julkisuutta rahasta? Useimpien tapausta kommentoineiden asiantuntijoiden mukaan ei saa. Esimerkiksi korruption ja etiikan tutkimiseen erikoistunut emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta oli Helsingin Sanomissa 22.8. tiukkana: ”Minusta poliitikkojen, aloittelevien poliitikkojen ja julkisessa asemassa olevien pitäisi kyllä pysyä kaukana tällaisista järjestelyistä”, Salminen sanoi.

Salmisen mielestä poliitikko ei voi erottaa roolejaan eri areenoilla. ”Henkilö ei pysty kyllä vaihtamaan hattua, että en ole nyt tässä poliittisessa toiminnassa vaan siirryn nyt tähän toisentyyppiseen toimintaan.”

Luulisi, että asia olisi ollut sillä selvä, mutta vielä mitä! Näköjään oikeusoppineet voivat puhua mitä puhuvat, mutta sillä ei ole väliä, koska sosiaalinen media on tätä päivää. Ja koska se on tätä päivää, sen täytyy olla tosi ok. Tai tällainen kuva syntyi ainakin aihetta maanantaina Helsingin Sanomissa 7.9. kommentoineiden poliitikkojen puheista.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko ei halua käännyttää pois ”kaupallista yhteistyötä” tekeviä: ”Meillä on Suomessa elinkeinovapaus ja kaikki ehdokkuuden edellytykset täyttävät ovat tervetulleita.”

Samoin ajattelee Sdp:n puolue­sihteeri Antton Rönnholm: ”En pitäisi yllätyksenä, että joku somevaikuttaja erityisesti nuoremmista ikäpolvista olisi jatkossa ehdolla vaaleissa. On tärkeää, ettei [yhteistyötä] pidetä yksiselitteisesti tuomittavana.”

Puoluesihteerit tuntuvat katsovan asiaa pelkästään yksilön ja yrittämisen vapauden näkökulmasta. Koska jotkut ihmiset kerran ansaitsevat elantonsa mainostamalla tuotteita sosiaalisessa mediassa, eikö heillä muka ole samanlaista oikeutta toimia politiikassa kuin kaikilla muillakin?

Ilmeisesti houkutus saada ehdokkaiksi tällaisia somevaikuttajia on puo­lueissa nyt suuri, ehkä liiankin suuri. Puoluesihteerit tuntuvat nimittäin kokonaan sivuuttavan sen, millainen vaikutus maksettuja mielipiteitä esittävillä poliitikoilla olisi politiikan uskottavuuteen ja politiikan etiikkaan.

Julkisuudessa jotkut ovat verranneet somevaikuttajia minkä tahansa yrityksen palveluksessa oleviin. ­Asioissa on kuitenkin olennainen ero, sillä somevaikuttaja ei myy osaamistaan eikä työaikaansa vaan kokonaispersoonaansa, siis itseään. Ja siitä persoonasta poliitikon rooli on merkittävä, usein ratkaisevakin osa.

Mistä tullaankin toiseen ongelmaan: koska rajanveto poliitikko­persoonan ja muun persoonan välillä on vaikeaa, se tekee korruption määrittelemisestä melkein mahdotonta.

Palataanpa vielä siihen Vanhasen lautakasaan. Kristiina Kokon ja Antton Rönnholmin maailmassa asia olisi ollut hyvin yksinkertainen.

Jos Vanhanen olisi halunnut saada ilmaisia lautoja, hän olisi vain pirauttanut rakennusyhtiöön ja ehdottanut ”kaupallista yhteistyötä”. Sen jälkeen Vanhanen olisi julkaissut itsestään Instagram-selfien lautakasan päällä hymyilemässä ehkäpä jollain leikkisällä tekstillä, kuten: ”Parempi tuppeen sahattu kuin silmään sahattu!”

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.