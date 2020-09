Muut lehdet

Kaleva toivoo, että Väestö­liiton tiistaina julkaisema raportti vie Suomen väestö­politiikkaa koskevan keskustelun kohti konkretiaa.

”Edellinen raportti julkaistiin vuonna 2004. Sen jälkeen perheen perustamisissa ja etenkin lasten hankinnassa on liu'uttu uuteen todellisuuteen.”

”Tästä kertoo hedelmällisyysluvun muutos. Luku on tullut rytinällä alas: vuonna 2010 se oli 1,87 ja viime vuonna enää 1,35.”

”On tietysti arvokysymys, miten suhtautuu syntyvien lasten määrän putoamiseen. Samalla kysymys on kuitenkin myös hyvin käytännöllinen: se liittyy muun muassa siihen, pystyykö kutistuva kansakunta tulevaisuudessa pitämään yllä hyvinvointi­yhteiskuntaa kouluineen ja terveyspalveluineen tai maksamaan nykyisen tasoisia eläkkeitä. Nämä vaarantuvat, jos työssä käyvän väestön osuus kutistuu ja kutistuu.”

”Tämänhetkiset ennusteet väestöllisen huoltosuhteen muutoksista ovat kauniistikin sanottuna havahduttavia. Jos nykykehitys jatkuu, kansakunta on viimeistään ensi vuosikymmenellä pulassa. Kun maahan on tarpeen saada uusia ihmisiä, on käytössä kaksi keinoa: maahanmuuton lisäys ja syntyvyyden nosto. Varmimmin nykykehitys voidaan oikaista, jos käytetään kumpaakin.”

”Voi kysyä, onko politiikassa ja julkisessa keskustelussa jatkuvasti esiin nouseva puhe lapsiperheiden vaikeuksista, murheista ja vanhempien väsymisestä luonut vääristyneen kuvan perheiden elämästä ja sen väitetyistä kahleista.”

Kainuun Sanomat kääntää katseen nykyisten nuorten aikuisten kasvattajiin, jotka aikoinaan omassa nuoruudessaan kamppailivat saman­kaltaisten perheen perustamiseen liittyvien epä­varmuus­tekijöiden kanssa.

”Onko lapsensa aikuiseksi kasvattanut ikäpolvi muistanut korostaa omalle jälkipolvelleen niitä ilon ja onnen aiheita, joita lapsi tuo tullessaan?”

”Yhteiskunnan antamien signaalien merkitystä ei silti pidä väheksyä: tarvitsemme pienten lasten vanhemmuutta ja lapsiperheen arjen helppoutta tukevaa perhepolitiikkaa lähtien työelämästä aina julkisten palvelujen tarjontaan.”

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että lapsettomien nuorten aikuisten osuus on meillä suurempi kuin muualla.

”Väestöliitto korostaa aivan oikein, että jokaisella on oikeus päättää, montako lasta haluaa tai valitseeko elämän täysin ilman lapsia.”

”Päättäjien olisi hyvä linjata, kuinka ripeää väestönkasvua Suomen tulisi tavoitella ja millä keinoin. Vaihtoehto on tyytyä nykyiseen tilanteeseen ja antaa kansakuntamme jatkaa hidasta marssiaan kohti häviämistään.”