Maailman tila on synkkä, kun sitä katsoo urheilun, ihmis­oikeuksien ja demo­kratian näkö­kulmasta.

Viimeksi tämä tuli ilmi Helsingin Jokerien kautta. Jää­kiekko­joukkueen piti pelata KHL-kauden avaus­ottelunsa Valko-Venäjällä, vaikka maassa on menossa kansan­nousu diktaattori Aljaksandr Lukašenkaa vastaan. Ottelu peruuntui viime hetkellä.

Urheilua on sanottu maailman suurimmaksi kansan­liikkeeksi. Arvokisat ja palloilu­lajien liigat kokoavat yhteensä miljardeja ihmisiä tv-lähetysten ääreen. Urheilu liikuttaa, tarjoaa iloa ja on viaton pakokeino arjesta.

Urheilukisojen järjestäminen puolestaan kiinnostaa valtioita. Järjestelyoikeuksista kilpaillaan isolla rahalla, eikä se ole ihme.

Kisojen avulla valtiot voivat esitellä osaamistaan ja saavat myönteistä julkisuutta, joka vie huomion ikävistä asioista toisaalle. Ihmisoikeuksia polkeva itsevaltainen hallintokin saa paistatella hetken suopeassa valossa, kun se isännöi maailman parhaita urheilijoita.

Olympialiikkeen perusperiaatteissa urheilun harjoittaminen on nimetty ihmisoikeudeksi, mutta muuten ihmisoikeudet ovat urheilujohtajille hankala asia, jopa sokea piste.

Jos vastuullinen käytös olisi kriteeri arvokisojen myöntämiselle, lista olympialaisten ja maailmanmestaruuskisojen järjestäjämaista olisi kovin erilainen.

The Economist -lehden tutkimus- ja analysointiyksikkö EIU on laatinut vuodesta 2006 asti indeksiä, jolla se kuvaa itsenäisten valtioiden demokraattisuuden astetta. Tilasto on karua luettavaa.

Demokratioita on listan 167 maasta alle puolet, vain 76. Näistä täysiä demokratioita on 22, ja 54 maan demokratiassa on puut­teita.

Loput EIU:n listauksen maista ovat autoritaarisia tai ne polkevat muuten vain ihmisoikeuksia, ovat korruptoituneita ja niin edelleen. Tässä joukossa on useita innokkaita kisajärjestäjiä, kuten Kiina, Venäjä, Qatar, Turkki ja Bahrain.

Tähän asti Kansainvälinen olympiakomitea KOK ja eri lajien kattojärjestöt eivät ole ihmisoikeuksille juuri korvaansa lotkauttaneet kisajärjestäjiä valitessaan. Syynä on urheilujärjestöjen halu levittäytyä tasa­vertaisesti maailman joka kolkkaan sekä tietenkin raha.

Urheilijansa liitot ovat jättäneet hankalaan asemaan. Heidän tehtäväkseen on jäänyt ottaa kantaa ja selittää, miksi urheiluliike toimii niin kuin se toimii.

