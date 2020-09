Vieraskynä

Valtion budjettia laadittaessa on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota siihen, miten päätökset vaikuttavat ihmisoikeuksiin.

Ihmis­oikeuksien turvaaminen on oikeus­valtion keskeinen tehtävä. Tämän tavoitteen toteutumista varmistetaan paitsi lain­säädännöllä ja hyvällä hallinnolla myös ihmis­oikeuksia edistävällä budjetoinnilla. Valtion budjetti on perustus­lakiin ja kansain­välisiin ihmis­oikeus­sopimuksiin perustuvien ihmis­oikeus­velvoitteiden kannalta erittäin tärkeä väline.

Monet valtion ihmisoikeusvelvoitteista eivät tarvitse erillistä budjetti­rahaa. Useiden keskeisten ihmis­oikeuksien toteutuminen – vaikkapa terveyspalvelujen saatavuus – on kuitenkin kytköksissä siihen, että tarkoitukseen on osoitettu riittävästi julkista rahoitusta. Ihmisoikeuksien turvaaminen edellyttää valtiolta aktiivisia toimia niiden edistämiseksi myös budjetin laadinnassa ja toimeenpanossa.

Kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaan kaikilla on oikeus riittävään toimeentuloon. Myös Suomen perustuslakiin on kirjattu oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä.

Suomessa elää yli 850 000 köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevaa ihmistä. Köyhyys koskettaa erityisesti perusturvan varassa eläviä. Silti perusturvasta leikattiin Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana. Sanna Marinin (sd) hallitus suunnittelee sosiaaliturva­uudistusta ja on maltillisesti nostanut joidenkin etuuksien tasoa.

Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta tämä suunta on oikea, mutta liian hidas: valtiovarainministeriön talousarvioesitys ensi vuodelle ei sisällä minimietuuksien nostoa tasolle, joka ei loukkaa ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeudet turvaavan sosiaali­turvan tasolle on olemassa erilaisia laskentatapoja. Euroopan sosiaalisten ­oikeuksien komitea pitää sosiaaliturvaa riittävänä, jos se vastaa 50:tä prosenttia valtion asukkaiden mediaanituloista. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitean mukaan sosiaaliturvan on taattava perustarpeiden täyttyminen ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Kumpikin komitea on toistuvasti antanut Suomelle kritiikkiä liian pienenä pitämänsä perusturvan vuoksi.

Yksittäisiä sosiaaliturvan leikkauksia tai pienimuotoisia kohennuksia oleellisempaa on, miten sosiaaliturva kokonaisuutena kehittyy suhteessa ­talouteen. Suomessa palkat ja hinnat ovat viime vuosina nousseet no­peammin kuin sosiaaliturva.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käyttää perusturvan riittävyyden ar­vioinnin perusteena kohtuul­lisen minimikulutuksen viitebudjetteja. Vuonna 2019 THL katsoi, että monissa tilanteissa perusturvaetuudet eivät ­kata kohtuullista minimibudjettia.

Koronaviruksen leviämisen estäminen yhteiskunnassa sekä terveydenhuollon kantokyvyn ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien suojelu ovat keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joilla on myös budjettivaikutuksia.

Pandemian mukanaan tuomien talousongelmien ratkominen voi johtaa siihen, että budjetissa leikataan ihmisoikeuksista. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetty raju leikkaus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen voi heijastua ihmisoikeuksiin monin tavoin.

Esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyi jo pandemian alussa. Leikkaukset osuisivat hetkeen, jolloin palveluita tarvitaan erityisen kipeästi.

Suomessa on jo kokemusta esimerkiksi lapsilähtöisestä ja kestävän kehi­tyksen budjetoinnista. Myös ihmis­oikeusperustaista budjetointia on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti. Sitä tarvitaan entistä enemmän nyt, kun pandemia ja sen jälkeinen taantuma ajavat ihmisiä taloudellisesti ahtaalle. Sosiaaliturvaa parannettiin ja laajennettiin joiltain osin pande­mian alussa, mutta nämä muutokset uhkaavat jäädä väliaikaisiksi.

Yksi hallitusohjelman kuudesta lupauksesta politiikan uudistamisessa on lupaus syrjimättömyydestä. Hallitus lupaa edistää jokaisen ihmis­oikeuksia ja tasa-arvoa. Riittävä perusturva on väline tavoitteen saavuttamiseksi. Kriisissä testataan hallituksen sitoutuminen ihmisoikeuksiin.

Mariko Sato

Kirjoittaja on taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija Amnesty Internationalin Suomen osastossa.

