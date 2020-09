Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että budjetti­riiheen kohdistuu poikkeuksellisen suuria odotuksia, koska pöydällä on poliittisesti hyvin hankaliksi tiedettyjä asioita.

”Pääministeri Sanna Marin (sd) on vahvistanut raivanneensa kalenteriinsa lisää tilaa ensi viikolla lämpiävää riihtä varten. Hallitus varautuu hikoilemaan kolmannenkin päivän, jos kahdessa ei saada valmista aikaan.”

”Omia näkemyksiään Marin valotti tiistaina tapaamisessaan politiikan toimittajien kanssa. Ainakin oppo­sitiolle saattoi tulla yllätyksenä, että Marin ei suinkaan näytä olevan viemässä maata ykkösluokassa täyteen perikatoon, toisin kuin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo viikonloppuna manasi.”

”Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) linjoilla Marin on siinä, että jo ensi vuoden budjetti on korona­menoja lukuun ottamatta palautettava kehyksiinsä talouspolitiikkamme uskottavuuden vahvistamiseksi.”

”Riihestä Marin lupasi päätöksiä tai vähintään näkymän ensimmäisen 30 000 uuden työpaikan erän luomiseksi matkalla kohti hallituksen työl­lisyystavoitteen täyttämistä. Omia korttejaan hän ei tässä pelissä vielä paljastanut, mikä oli pääministeriltä viisaasti tehty.”

”Työllisyystavoite on niin vaativa, ettei hallitus voi turvautua vain sille poliittisesti turvallisimpiin ratkaisuihin. Siksi hallituksen ei pidä etu­käteen sulkea pois yhtä ainutta keinoa sen käytettävissä olevasta laajasta valikoimasta. Suurin osa niistä voi vielä osoittautua tarpeellisiksi.”

Hämeen Sanomat arvioi, että ensi viikon budjetti­riihestä saattaa tulla mielen­kiintoinen.

”Pääministeri arvioi, että tällä hetkellä puolueista Sdp:llä on luul­tavasti eniten halua käydä hallitusohjelma kohta kohdalta läpi. Taustalla on aivan oikea näkemys siitä, että taloudellinen tilanne on muuttunut koronakriisin vuoksi täysin siitä, kun hallitusohjelma kirjoitettiin. On kiinnostavaa nähdä, millaisia tavoitteita keskustalla on.”

”Suomi ei voi tulevina vuosina mitenkään välttyä jonkinlaisilta ­sopeutustoimilta, menoleikkauksilta tai veronkorotuksilta. Ehkä tällaisten päätösten aika ei kuitenkaan ole vielä, keskellä epidemiaa.”

”Työllisyyttäkin pitäisi nostaa, mutta heikolta näyttää.”

Kauppalehden mukaan riihen alla esillä olleista työllisyys­toimista työttömyys­turvan lisä­päivien eli eläke­putken katkaisua vastustetaan vähiten.

”Valtiovarainministeriön arvion mukaan eläkeputken ja muiden varhaisten eläköitymisväylien tukkiminen toisi jopa 30 000 lisätyöllistä. Se on sattumoisin sama luku, johon hallitus tähtää ensi viikon budjetti­riihessä.”