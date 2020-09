Suomalainen nuori haluaa kulkea huumaavan englannin kielen virrassa ja antaa itsestään kansainvälisen kuvan.

Pääkirjoituksessa (HS 6.9.) oltiin huolissaan suomalaisten nuorten yhä kapenevasta kielitaidosta. Nuoret eivät valitse enää saksaa, ranskaa ja venäjää, koska heidän mielestään englannillakin pärjää maailmalla oikein hyvin.

Englannin kielen ylivalta jyrää alleen kotimaiset kielet. Pääkirjoituksen mukaan ”englannin kieli on päämme sisällä” muun muassa amerikkalaisen viihdeteollisuuden valtavan ylivoiman vuoksi. Näin on.

Arjen opetustyössäni tuskailen päivittäin, että oma äidinkielemme suomi ei tunnu kiinnostavan enää ketään. Se on monien nuorten mielestä ikiaikainen väinämöiskieli, jota lähinnä hävettää puhua ja kirjoittaa. Somessa tuntuu tyylikkäämmältä kirjoittaa kavereille Today I bought a new jacket kuin että tänään ostin uuden takin.

Vielä nolompaa on tunnustaa, että suomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan ja että sukukieliämme ovat muiden muassa viro, unkari, liivi ja vepsä. Olisi hienompaa kertoa, että suomen kieli on latinapohjainen ja että englannin kieli on sukua suomelle.

Suomen kieli tuntuu erilaisuutensa vuoksi junttimaiselta kieleltä, jota ei ymmärretä missään muualla kuin Suomessa.

Suomalainen nuori haluaa kulkea huumaavan englannin kielen virrassa ja antaa itsestään kansainvälisen kuvan. Ikävä vain, että se näyttäytyy yhä enemmän yksikielisyytenä kuin aitona monikielisyytenä. Kalevala, Juhani Aho, Maiju Lassila ja Pentti Haanpää eivät siihen maailmaan kuulu. Kun kurssilukemiseksi tulee Tuntematon sotilas, alkaa jokapäiväinen arkinen tuskailu: ei jaksa kiinnostaa. It really is boring.

Kieli pysyy voimissaan, kun sitä käytetään. Suomen kielen asema ei säily itsestään, vaan sen säilyminen yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettävänä kielenä vaatii tietoista huolenpitoa. Kielipolitiikka ei ole vain juhlapuheita ja yleviä kannanottoja vaan arkista kielivalintoja ohjaavaa toimintaa.

Oman kielen kohtelu on kulttuuriperintöömme ja arvoihin liittyvä kysymys, ja sillä on monia yhteiskunnallisesti merkittäviä seuraamuksia. Tuntuu kuitenkin, ettei yhteiskuntamme tätä ymmärrä. Suomen kieli on hurjaa vauhtia katoamassa kuolleiden kielten joukkoon.

Onneksi eläkepäiväni alkavat pian – It is wonderful! – ja voin jättää suomen kielen ja kirjallisuuden opettamisen nuorempien huoleksi. Onnea näille pelastusretkeläisille!

Arja Krook

lukion lehtori, Helsinki

