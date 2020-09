Kunta päättää tarjolla olevasta kielivalikoimasta.

Suomalaisten kielitaidon kaventumisesta on syytä kantaa huolta. Valtaosa 1.–6. vuosiluokan oppilaista valitsee ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englannin. Vapaaehtoisten kielten opiskelu on vähentynyt ja alueelliset erot vapaaehtoisten kielten opiskelussa ovat kasvaneet. Haaste on tuttu myös kieltenopetuksen ammattilaisille. Miten saada oppilaat ja heidän huoltajansa ymmärtämään monipuolisen kielitaidon arvo? Miten innostaa oppilaita opiskelemaan kieliä?

Opetuksen järjestäjä, kuten kunta, päättää tarjolla olevasta kielivalikoimasta ja opetuksen laajuudesta. Kunnan koko, asukasmäärä, väestöntiheys, väestörakenne sekä taloudellinen yleistilanne luovat omat reunaehtonsa päätöksenteolle.

Tarjotun kieliohjelman laajuudella on vaikutusta kieltenopetuksen tasa-arvoiseen toteutumiseen Suomessa. Kielitarjontaa on pyritty monipuolistamaan erilaisilla kansallisilla hankkeilla niin, että esimerkiksi yhä useammalla lapsella olisi mahdollisuus opiskella ensimmäisenä vieraana kielenään muuta kuin englantia.

Lisäksi kieltenopetusta on varhennettu. Vuoden 2020 alusta kaikki oppilaat ovat aloittaneet ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Aikaisemmin A1-kielen opiskelu on aloitettu viimeistään kolmannella luokalla. Jo tätä ennen lapsia voidaan tutustuttaa opetuksen järjestäjän tarjoamiin kieliin esimerkiksi kielisuihkuilla.

Monipuolinen kielitaito ja -tietoisuus näkyy vahvasti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014). Kieltenopetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää monikielisyyttä ja kielitietoisuuden kehittymistä. Toiminnallinen ja utelias ote oppimiseen vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja edistää eri kielten rinnakkaista käyttöä.

Vielä on liian aikaista arvioida, millaisia tuloksia kieltenopetuksen varhentamisella on saavutettu. Keskustelua on syytä jatkaa ja vaikutuksia selvittää. Kouluilla on tärkeä rooli monipuolisiin kielivalintoihin innostamisessa ja kielten opiskeluun kannustamisessa.

Annamari Kajasto

Terhi Seinä

Yvonne Nummela

opetusneuvoksia, Opetushallitus

