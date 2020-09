Ranskan, saksan, venäjän tai espanjan kielten opiskelu ei ole harrastelua, vaan vakavasti otettava ja elinkeinoelämän peräänkuuluttama työelämätaito.

Pääkirjoituksessa (HS 6.9.) nostettiin esiin huoli suomalaisten kaventuneesta kielitaidosta. Ranskaa opiskelevien hupeneva määrä on ollut ranskanopettajien asialistalla jo 20 vuoden ajan. 1990- luvun lopun huippuvuosien noin 4 400 vuosittaisesta kirjoittajasta määrä on laskenut noin 1 100 kokelaaseen vuodessa.

Suomessa on viime vuosina tehty useita päätöksiä, jotka ovat huonontaneet tilannetta. Viimeisin uudistus koskee yliopistojen sisäänpääsypisteytystä, jossa suurten maailmankielten opiskelua ei nähdä akateemisen sivistyksen mittarina. Käytännössä tämä näkyy kielten – niin pitkän kuin lyhyenkin oppimäärän kirjoittaneiden – arvosanoista saatavissa alhaisissa pistemäärissä, kun todellisuudessa pitkäjänteisyydestä kieltenopiskelussa tulisi palkita äidinkielen ja pitkän matematiikan oppimäärien pistemäärien tavoin.

Hyvää tarkoittava varhennettu kielten opetuksen aloittaminen on korostanut englannin kielen valta-asemaa. Uhka on toteutunut: suurin osa maan kouluista ei tarjoa ensimmäisellä luokalla kuin englantia, eikä lainkaan A2-kieltä resursseihin vedoten. Esimerkiksi ranskan A2-kielen ryhmä voi jäädä syntymättä ryhmäkokorajojen takia, joten valinnanvapaus on näennäistä. Suomalaisten kielitaito ja maailman tuntemus köyhtyvät.

Kieltä opettavat usein luokanopettajat ilman aineenopettajan pätevyyttä, joten alakoululle korvamerkityt rahavarat menevät pahimmassa tapauksessa tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta hukkaan.

Opetuksellinen tasa-arvo kärsii, koska todellisuus kautta maan on vaihteleva. On lukioita, joissa osa ranskan kursseista opiskellaan itsenäisesti ja opettajalle maksetaan vain puolikkaasta kurssista.

Lukiossa kielen opettamisen karsimisesta on tullut koulutuksen järjestäjille lyhytnäköinen säästö, jolla Suomi sahaa omaa oksaansa. Muun muassa ranskan, saksan, venäjän tai espanjan kielten opiskelu ei ole harrastelua vaan vakavasti otettava ja elinkeinoelämän toivoma työelämätaito.

Suomessa on vielä maan kattava, korkeasti koulutettu ranskanopettajien verkosto, joka opettaa kulttuuritaitoja tehokkaimmin lähiopetuksessa ja vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. On silti myytti, että kieltä pitäisi osata täydellisesti. Jo fraasien ja kulttuuristen piirteiden hallitsemisesta on paljon hyötyä, koska liiketoiminnan onnistuminen vaatii kunkin maan toimintakulttuurin tuntemista. Pitkät asiakassuhteet syntyvät aidosta kiinnostuksesta ja luottamuksesta.

Olemme mielellämme mukana kehittämishankkeissa, jotta ranskan kielen osaamisen tulevaisuus sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla ei ole vain yksittäisten työhönsä intohimoisesti suhtautuvien opettajien harteilla. Resursseja systemaattiseen lobbaukseen yhdistyksen kokoisella toimijalla ei ole. Yksilötason toimeliaisuus ei riitä taistelussa rakenteita vastaan.

Suomen maine maailman onnellisimpana maana on kiirinyt myös Etelä-Eurooppaan. Lisäksi Ranskassa on yhä kiinnostusta Suomeen jo haalistuvan Pisa-menestyksen ansiosta. Ehkä kannattaisi takoa, kun rauta on vielä haaleaa?

Ranskan ja saksan kielten osaamisen merkitys tuskin on vähenemään päin brexitin jälkeen. Meillä on annettavaa, joten miksi jättäytyisimme sivuun Euroopasta?

Eija Raitala

puheenjohtaja, Suomen ranskanopettajain yhdistys

