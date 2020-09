Paljasjalkaisena helsinkiläisenä en voi olla ihmettelemättä sitä innokkuutta, jolla Elielinaukiolle ajetaan lisärakentamista. Helsinki on nyt jo täynnä tyhjää toimistotilaa. Uusia hotelleja on tälläkin hetkellä rakenteilla, ja keskustan, erityisesti Aleksanterinkadun, kivijalkakaupat kituvat.

Helsingin keskusta ei tarvitse yhtään lisää liiketilaa ainakaan lähivuosina, kun maamme talous tulee olemaan erittäin kireällä vielä pitkälle tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka.

Elävästä kaupungista on syytä olla huolissaan. Hankkeen ajajilla on outo tyhjän tilan kammo. Muualla pääkaupunkien ja suurkaupunkien keskustoissa on suuria aukioita ja puistoja. Avarassa kaupungissa on miellyttävää kulkea ja liikkua.

Matti Honkala

ekonomi, Töölö, Helsinki

