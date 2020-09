Yhteiskuntamme rakenteissa on jotain pahasti vialla, kun #metoo-kampanjasta, Pride-liikkeestä ynnä muusta huolimatta seksuaalinen häirintä ei näy loppuvan eikä edes vähene. Näyttää siltä, ettei ihminen – tyttö, poika, lesbo, homo, muunsukupuolinen ja niin edelleen – saa olla oma itsensä, kulkea itse valitsemallaan tiellä. Kyseessä on vallankäyttö, joka täyttää henkisen väkivallan tunnusmerkistön. Urheiluseurojen ja yhteisöjen johtajat eivät ole puuttuneet epäeettiseen toimintaan. Liian kauan on uskottu ”pomojen” lupauksia puuttua asiaan.

Olemme korkeasti koulutettu yhteiskunta. Ei riitä, että ollaan ”tohtoreita, maistereita melkein jokainen”, kuten Junnu Vainio asian ilmaisi. Mielestäni koulutus ei takaa sivistystä kuten itsenäisyytemme alkuaikoina. Railo koulutuksen ja sivistyksen välillä kasvaa. Olisiko syytä luottaa hiukan jo halveksuttuun sydämen sivistykseen? Sydämen sivistys syntyy ”kotilieden” ääressä, olipa kyseessä vaatimaton asumus tai pääkaupunkiseudun unelmakoti.

Esa Hyytinen

Hyvinkää

