Genomikeskuslain luonnoksissa on ollut huolestuttavia piirteitä

Geenitiedon käyttöön terveydenhuollon palveluiden ohjauksessa liittyy olennaisena riski syrjinnästä.

Helsingin Sanomissa käsiteltiin (6.9.) laajasti Finngen-hanketta ja sen ongelmia. Yksi niistä on satojentuhansien suomalaisten yksityiskohtaisten geenitietojen keskitetty säilytys Googlen pilvipalvelussa. Vaikka tätä pidettäisiinkin tietoturvallisena, kaikkeen keskitettyyn arkaluonteisen tiedon säilytykseen sisältyy riskinsä.

Rinnakkain Finngen-hankkeen toteutuksen kanssa Suomessa on valmistelussa kaksi lakihanketta, jotka koskettavat jokaista elävää ja vielä syntymätöntä suomalaista. Toinen on biopankkilain uudistus. Se tarvitaan, koska vuonna 2012 säädettyä lakia pidetään nyt jo vanhentuneena.

Toinen, vielä kiistanalaisempi lakihanke on uuden genomikeskuslain säätäminen. Lakiluonnos on käynyt jo kaksi kertaa lausuntokierroksilla ja saanut runsaasti kritiikkiä. Tietojeni mukaan kolmas lakiluonnos on pian tulossa lausuntokierrokselle.

Edelliset luonnokset sisälsivät lääketieteen käytäntöjen, yksityisyyden ja jopa ihmisoikeuksien kannalta erittäin huolestuttavia piirteitä.

Lain keskeinen sisältö on perustaa Suomeen kaikkea geenitietoa varten keskitetty tiedon tallennus ja uusi viranomainen, genomikeskus, joka toimisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä. Tallennus olisi teknisesti Kelan vastuulla, mutta se edellyttäisi nykyisen Kanta-järjestelmän vaatiman tallennustilan vähintäänkin monikymmenkertaistamista.

Kustannukset olisivat huimat, eikä tiedoista olisi paljonkaan hyötyä potilashoidon käytännössä. Sama raha olisi paremmin käytössä nuorisopsykiatrian ja vanhustenhuollon parantamisessa, tai vaikkapa ehdottamieni äijäneuvoloiden perustamisessa.

Elävien ja vielä syntymättömien suomalaisten kannalta vielä huolestuttavampaa on lakiluonnosten mukaan pakollinen kaiken geenitiedon tallennus vain ja ainoastaan genomikeskuksen hallintaan. Tiedosta tulisi rekisteritietoa, jota voitaisiin toisiolain mukaan jakaa tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön yksilöiltä kysymättä. Tietovuotojen riski kasvaisi suureksi. Geenitietoa ei voi muuttaa tunnistamattomaksi, vaan sen avulla voidaan aina tunnistaa vähintään yksilön sukulaisia kaupallisten hakupalveluiden avulla.

Geenitiedon käyttöön terveydenhuollon palveluiden ohjauksessa liittyy olennaisena riski syrjinnästä. On helppoa tehdä geenitietoihin nojaava tutkimus sosiaalisesta hyvä- ja huono-osaisuudesta sekä geenien ja huono-osaisuuden epätasaisesta maantieteestä Suomessa. Tämä ei ole milloinkaan ollut yhteiskuntamme arvojen mukaista. Geenitiedoilla ei voida auttaa tasa-arvon edistämistä tai syrjinnän torjuntaa.

Toivon, että poliitikot paneutuvat huolellisesti genomikeskuslain sisältöön ja seurauksiin ennen sen säätämistä. Laki olisi maailmassa erikoislaatuinen ja se olisi vastoin ihmisoikeuksien yksityisyyden suojan syvimpiä periaatteita.

Juha Kere

molekyyligenetiikan professori, Karoliininen instituutti, Tukholma

