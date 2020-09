Taloyhtiön on turhauttavaa maksaa joka kuukausi valvontakameroista, jos niitä ei voi hyödyntää.

Ilkivallantekijät on saatava kuriin, mutta miten?

Kerrostaloyhtiömme porttikäytävään ilmestyi suurehko töherrys. Se tehtiin valkoiseksi maalattuun rosoiseen betoniseinään, josta sitä on vaikea poistaa. Kaikkein koomisinta on, että töherryksen molemmin puolin porttikäytävän katossa on kaksi valvontakameraa. Tekijä olisi hyvin nähtävissä kameran tallenteista.

Ongelma on kuitenkin se, että EU:n tietosuoja-asetuksen ja mahdollisten muiden säännösten takia kuvatallenteita eivät saa katsoa kuin poliisit. Heillähän ei tietysti ole aikaa tällaisia tallenteita katsoa, ymmärrettävistä syistä.

Jos taas joku yllättäisi töhertelijän itse teossa ja pitäisi häntä kiinni poliisin tuloon saakka, hän saisi varmaan rangaistuksen vapaudenriistosta. On uskomatonta, kuinka näitä ilkivallantekijöitä suojellaan.

Taloyhtiön on turhauttavaa maksaa joka kuukausi valvontakameroista, jos niitä ei voi hyödyntää. Kyllä taloyhtiön hallituksella pitäisi saada olla nimetty henkilö, joka voisi tarvittaessa katsoa tallenteita. Olen varma, että jos tekijä jäisi kiinni tallenteiden ansiosta, töhertelijöiden keskuudessa tieto asiasta leviäisi ja ongelmat vähenisivät.

Kunniallisille ihmisille ei varmasti ole mikään ongelma, vaikka valvontakameroita olisi joka nurkalla. On aika lopettaa turha paapominen ja panna töhertelijät vastuuseen teoistaan.

Smp:n puheenjohtaja Veikko Vennamo sanoi, että rötösherrat kuriin. Sama koskee ilkivallantekijöitä.

Keijo Mäntyharju

Vantaa

