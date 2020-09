Puheenjohtajakauden pituus ei takaa kunniapaikkaa historiassa.

Katri Kulmunin kausi keskustan puheen­johtajana jäi lyhyeksi, mutta oliko hän historian lyhyt­aikaisin keskustan puheen­johtaja?

Kulmuni valittiin tehtävään viime vuoden syys­kuun 7. päivänä, ja Annika Saarikko syrjäytti hänet tämän vuoden syys­kuun 5. päivänä. Kulmuni siis ehti toimia tehtävässä kaksi päivää vaille vuoden.

Ainoa nopeasti lähtemään joutunut keskustajohtaja hän ei suinkaan ole.

Edellinen oli Anneli Jäätteenmäki.

Jäätteenmäki tuli puheenjohtajaksi 15. kesäkuuta 2002, voitti kevään 2003 eduskuntavaalit, nousi pääministeriksi mutta joutui eroamaan melkein heti. Hänen puheen­johtajuutensa päättyi saman vuoden syk­syllä, lokakuun 5. päivänä.

Jäätteenmäki toimi puoluejohtajana yhden vuoden, kolme kuukautta ja 20 päivää.

Se on lyhyt aika puolueen johdossa, mutta sikäli kunniakas, että Jäätteenmäki voittaa kuitenkin Santeri Alkion, joka sentään on maalaisliitto–keskustan suuri muinaisviisas. Alkio toimi puolueen puheen­johtajana huhtikuusta 1918 seuraavan vuoden kesäkuuhun, yhteensä vuoden, kaksi kuukautta ja 23 päivää.

Puheenjohtajakauden pituus ei sitä paitsi takaa kunniapaikkaa historiassa eikä edes puolueen historiassa. Maalaisliitto-keskustan historian pitkäaikaisin puheenjohtaja on todellinen yllätysnimi, P. J. Heikkinen. Tämä never heard toimi puheenjohtajana 21 vuotta vuodesta 1919 eteenpäin.

Katri Kulmunikin voittaa kauden pituudessa yhden aikaisemman puheenjohtajan, Filip Saalastin. Tämä johti maalaisliittoa huhtikuusta 1917 seuraavan vuoden huhtikuun viidenteen päivään – seitsemän päivää alle vuoden. Saalastin kauden päättymisen luonteva syy oli se, että hän kuoli.

Mutta Saalasti jätti silti jälkensä puolueeseen. Hänellä oli poika, joka meni naimisiin tulevan presidentin Kyösti Kallion Kerttu-tyttären kanssa, ja tästä Kerttu Saalastista tuli maalaisliiton pitkäaikainen kansanedustaja ja opetusministeri.

Nykyisin Kerttu Saalasti on nuorten keskustanaisten voimaannuttava symboli. Vuonna 2009 perustettiin vahvojen ja valovoimaisten naisten Kerttu-verkosto, jonka puheenjohtajana on toiminut muun muassa Annika Saarikko. Katri Kulmuni taas on usein liikuttuneena tunnustanut, että hänen esikuvansa politiikassa on Kerttu Saalasti.

Viime Kertun päivänä 17. maaliskuuta Kerttu-verkosto toivotti Facebook-sivullaan:

Hyvää Kertun päivää! Muistetaan tukea ja kannustaa toisiamme!

