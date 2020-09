Olen viisikymppinen nainen ja kokenut avioeron muutamia vuosia sitten. Maailmahan siinä meni pirstaleiksi joksikin aikaa, sekä minulta että lapsiltani. Siltikään en ajatellut, että estääkseni kymmenen vuoden avioliiton loppumisen olisin tarvinnut yhteiskunnan kustantamaa pariterapiaa.

Maamme nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tuntuu uskomattomalta, että parisuhteen toimimattomuus on taas yksi yhteiskunnalle ulkoistettu asia. Perhekriisejä on monenlaisia ja moniin niistä varmasti tarvitsee yhteiskunnan palveluja, mutta on pöyristyttävää, että niin monet kokevat olevansa aviokriisin vuoksi oikeutettuja julkisin varoin kustannettuun pariterapiaan.

Olisiko aika todeta, että ihan kaikkea emme voi vaatia tai saada. Edes sitä onnellista avioliittoa.

Eron kokenut, erosta selvinnyt

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.