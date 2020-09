Etelä-Savossa asuu jo nyt Suomen iäkkäin, pienituloisin ja sairastavin väestö, jonka terveyspalvelujen järjestäminen on lähes maan kalleinta.

Pääkirjoituksen (HS 10.9.) mukaan meidän eteläsavolaisten eli Mikkelin ja Savonlinnan kiista sairaaloidensa laajuudesta ja yhteistyöstä horjuttaa hallitusta sote-kysymyksessä.

Tältä tilanne todella näyttää, mutta kyse on paljon isommasta asiasta: vaikka Mikkeli ja Savonlinna saisivat terveystoiminnot sairaaloiden kesken jaettua sovussa ja maakunta jatkaisi omillaan, alue on yksinkertaisesti liian pieni ja kallis. Vastuuministeri Krista Kiuru (sd) on avoimesti todennut, ettei pieneen maakuntaan mahdu kahta päivystävää sairaalaa, mikä tarkoittaa Savonlinnan sairaalan huomattavaa supistamista. Vaikutukset kaupunkiin olisivat opettajankoulutuksen poistamiseen suhteutettuna moninkertaiset.

Etelä-Savossa asuu Suomen iäkkäin, pienituloisin ja sairastavin väestö, jonka terveyspalvelujen järjestäminen on lähes maan kalleinta. Kun väestö vielä vähenee ja vanhenee nopeimmin koko maassa, terveyspalveluiden hinta vain kasvaa.

Ainoa oikea kysymys siis on: kuinka kalliit palvelut muu Suomi on valmis meille turvaamaan? Kaikki, jotka puoltavat Etelä-Savon maakunnan – kahden sairaalan – säilymistä sellaisenaan, antavat varmasti avoimen valtakirjan riittävien palveluiden järjestämiseen molemmissa kaupungeissa hinnasta huolimatta silloinkin, kun rahat ovat poissa oman alueen terveydenhuollosta.

Heli Järvinen

kansanedustaja (vihr), Kerimäki, Savonlinna

