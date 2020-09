Kansanedustaja Päivi Räsänen on kertonut toistuvasti noudattavansa Raamatun sanaa, vaikka se olisi ristiriidassa maallisen lain kanssa.

Tommi Niemisen juttu (HS Sunnuntai 6.9.) kansanedustaja Päivi Räsäsestä (kd) oli tasapuolinen, haastavasti teoreettinen ja jätti lopulta asiat lukijan tulkinnan varaan. Se johdatti pohtimaan vakaumuksellisesti Raamattuun nojautuvan poliitikon ristiriitaa voimassa olevan lain kanssa.

Me lukijat pohdimme, onko mahdollista, että kansanedustaja Räsänen on sananvapauden marttyyri ja oikeassa omassa asiassaan eli yhden kansanosan tuomitsemisessa? Sananvapaushan on laaja ja tulkinnanvarainen toimikenttä, jossa operointia ei demokratiassa pitäisi rajoittaa.

Tarkkaan ottaen Räsäsen tilanne saadaan ”näyttämään” sananvapauskeskustelulta, mistä ei varsinaisesti ole kyse. Toimittaja taustoittaa kertaamalla, mitä sananvapaus on: moniäänisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Räsänen ei tosin edusta kumpaakaan.

Sananvapauskeskustelu tapahtuu harmaalla alueella, jolla aivomme toimivat melko huonosti. Ne unohtavat tosiasiat ja usein kaikki argumentit tuntuvat yhtä vahvoilta.

Äskettäin kansanedustaja Ano Turtiainen kertoi lausunnoillaan ”koeponnistavansa” sananvapautta. Muutkin populistit ovat kertoneet sananvapauden kaventuneen maassamme. Median sisäänrakennettuna ominaisuutena on, että tällä argumentilla saa aina tilaa, kuten nytkin. Vaikka kyseessä ei ole sananvapauskysymys eikä Räsänen oli sellaisesta tutkittuna.

Sananvapauden harmaalla alueella on monia näppäriä keinoja, joita populistiset poliitikot rutiininomaisesti käyttävät: jalolta kuulostavan sananvapauskäsitteistön kehittäminen omalle teolle, marttyyrius ja tosiasioiden hämärtäminen.

Räsäsen tapauksessahan lain noudattamatta jättämisellä on oma syynsä: hän on kertonut toistuvasti noudattavansa Raamatun sanaa, vaikka se olisi ristiriidassa maallisen lain kanssa. Kansanedustaja, joka on säätämässä muille lakeja, mutta jonka ei itse tarvitse noudattaa niitä.

Asioita taitavasti hämärtävän populistin tavoin Räsänen laajentaa cocktailia lääketieteellisellä asiantuntemuksellaan, poliittisella kokemuksellaan ja Raamatun sanaan perustuvalla varmalla totuudella. Eihän tällainen henkilö voi olla väärässä?

Populistisessa dialogissa loukkaaja yrittää kerätä sananvapausmarttyyriudellaan viimeisetkin pisteet eikä kohteen oikeuksista tai tunteista tarvitse edes mainita. Ei tässäkään HS:n jutussa.

Poliittisesti ja retorisesti jännittävä näytös, joka sellaisena jää sananvapauden historiaan. Lopputuloksella ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa.

Kai Ekholm

tutkija ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut useita teoksia sananvapaudesta ja sensuurista, Helsinki

