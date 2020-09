Tampereen yliopiston professorin Hiski Haukkalan mukaan (HS 11.9.) Suomen Venäjän-suhteille on tärkeää, että presidentillä on todellista ulko- ja turvallisuuspoliittista valtaa. Jos näin ei olisi, ”menettäisimme kyvyn kuulla itse Venäjän johtoa, ymmärtää sitä ja tulla kuulluksi”, hän sanoo.

Tämä on parhaimmillaankin kehäpäätelmä. Presidentti Vladimir Putin seurustelee sujuvasti monien eurooppalaisten pääministereiden kanssa. Joukkoon kuuluvat muiden muassa Saksa, Italia, Itävalta ja Ruotsi. Putinille on tärkeää, että vastapuolella on poliittinen johtaja, jolla on todellista valtaa. Jos perustuslakimme tekisi presidentistä – Saksan tapaan – muodollisen valtionpäämiehen, Suomen vahva pääministeri olisi suvereeni kansainvälinen toimija.

Toisaalla (IS 10.9.) Haukkala sanoo myös, että Suomen pysyttäytyminen Naton ulkopuolella motivoisi Putinia yhteydenpitoon presidentti Sauli Niinistön kanssa. Suomen Nato-jäsenyydestä on syytäkin keskustella, mutta sen torjumiseen tarvitaan parempia argumentteja.

Hannu Himanen

tietokirjailija, suurlähettiläs (eläkkeellä), Helsinki

