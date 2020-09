Ihmisen oman tarinan kyseenalaistaminen, hänen identiteettinsä ja elämänsä tuomitseminen on pyhäinhäväistys.

Kiitos korkeushyppääjä Jere Nyströmin haastattelusta (HS Kuukausiliite 4.9.). Peloton ja rohkea puhe auttaa tunnistamaan, että myös urheilun sisällä eletään sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuden keskellä. On tärkeää, että puheenvuorot tulevat urheilijoilta itseltään. Urheilu ei voi jäädä omaan nurkkaansa, kun muu maailma laventaa ymmärrystään ihmisten moninaisuudesta.

Nyström saa onneksi kasvaa perheessä, jossa elämän moninaisuus ymmärretään. Siitä käsin on hyvä alkaa avata suljettuja ovia ja mieliä. Nyström ja moni muu kulkee etulinjassa ymmärryksen lisäämiseksi. Kaikki eivät jaksa tai uskalla. Ympärillä olevien ihmisten on luotava sellainen ilmapiiri, että jos haluaa avata oven, sen voi tehdä turvallisesti.

Elämä on kokonaisuus. Mitä täydemmin tulemme näkyviksi muiden silmissä, sitä paremmin voimme. Pelko torjutuksi tulemisesta sulkee suun. Salailu vie energiaa tekemisestä. Huippu-urheilussa se on etumatkan antamista muille kilpailijoille. Eristäytyminen omaan todellisuuteen, jossa yhtäläiset ihmisoikeudet, ilmaston lämpeneminen tai eriarvoistuminen eivät koske urheilumaailmaa, on mennyttä aikaa.

Vähemmistöihin kohdistuvaa vihapuhetta ei pidä sietää. Sitä on urheilupiireissä, kirkossa, kaikkialla. Tilanne ei muutu, jos kukaan ei puutu. Vähemmistöön kuuluvaa ei saa jättää yksin.

Poliisi teki 51 vuotta sitten New Yorkissa Yhdysvalloissa ratsian Stonewall Inn -kapakkaan. Se oli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokoontumispaikka aikana, jolloin ”naamioituminen vastakkaisen sukupuolen asuun” oli rikos, drag queenit eivät päässeet aina edes homobaareihin ja vanhempiensa luota homoutensa takia karanneilla nuorilla ei ollut kotia. Stonewall Inn oli turvapaikka. Kaltoinkohtelua ja ratsiaa seuranneissa mellakoissa he huusivat, kuinka ylpeitä he ovat siitä mitä ovat. Mellakoiden muistopäivän vietosta kehittyi Pride.

Jokaisen ihmisen tarina on pyhä. Ihmisen oman tarinan kyseenalaistaminen, hänen identiteettinsä ja elämänsä tuomitseminen on pyhäinhäväistys. Siinä kajotaan johonkin koskemattomaan.

Tämä on yhteinen maailmamme. Pidetään kaikki mukana.

Leena Huovinen

yliopisto- ja kisapappi

Laura ”Late” Mäntylä

yliopisto- ja HLBTIQ-pappi, Helsinki

