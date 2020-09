Pysäköintiuudistus sallii autojen pysäköinnin kadunvarteen kaksisuuntaisilla kaduilla myös menosuuntaan kaistan yli. Tätä tapaa onkin Helsingissä alettu noudattaa hyvin aktiivisesti. Seurauksena on sekaannusta ja epäjärjestystä.

Ennen pystyi selkeästi päättelemään katujen ajosuunnat pysäköityjen autojen perusteella. Nykyisessä käytännössä näin ei ole. Vaaratilanteita syntyy, kun autot poukkoilevat kaistojen yli pysäköidessään tai poistuessaan parkista.

Uudistusta on perusteltu lähinnä kahdella seikalla: jakeluautot voivat tehdä työnsä helpommin, ja molempiin suuntiin parkkeeraaminen on sallittu joissain muissa maissa. Molemmat perustelut ovat huonoja. Jakeluautot ovat aina pysäköineet mihin tahansa liikennesäännöistä välittämättä. Ne eivät uudistusta tarvinneet. Myös muihin maihin vetoaminen on outoa. Joissakin maissa naiset eivät ole saaneet ajaa autoa.

Uudistus on jatkumo koko ajan huonontuvalle liikennekulttuurille. Perustellusti voi kysyä: mitä järkeä siinä on?

Markku Poutanen

Helsinki

