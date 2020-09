Aleksijevitš on oppositiojohtajista ainoa, joka ei ole maanpaossa tai vankilassa. Ainakaan vielä.

Svetlana Aleksijevitšin äiti oli ukrainalainen ja hänen isänsä valkovenäläinen. Aleksijevitš alkoi kirjoittaa kirjoja venäjäksi.

Yksi hänen hienoimmista teoksistaan on Neuvostoihmisen loppu. Siinä hän kirjoittaa:

”Neuvostoihmisiä, homo sovieticus, eivät olleet ainoastaan venäläiset vaan myös valkovenäläiset, turkmeenit, ukrainalaiset, kazakit. Nykyään me asumme eri valtioissa ja puhumme eri kieliä, mutta meitä ei voi sekoittaa kehenkään muuhun. Meillä on erityinen suhde kuolemaan.”

Teloitus. Likvidointi. Karkotus. Katoaminen.

Ne ovat neuvostoihmisen elämän sanoja. Neuvostoihminen tietää, mitä tarkoittaa, kun joku tuntematon kolkuttaa oveen.

Aleksijevitš kasvoi Valko-Venäjän sosialistisessa neuvostotasavallassa. Kirjoihinsa hän tallensi Neuvostoliiton suullista historiaa. Hän keskittyi suuriin käänteisiin: toiseen maailmansotaan, Afganistanin sotaan, Tšernobylin ydinräjähdykseen, Neuvostoliiton romahtamiseen.

Neuvostoihmisen loppu julkaistiin venäjäksi vuonna 2013. Kirjassa Aleksijevitš onnistui kiteyttämään silloisen Venäjän olemuksen kahdella lauseella:

Yhteiskunnassa on ilmennyt Neuvostoliiton tarve.

Me rakennamme kapitalismia KGB:n johdolla.

Venäjästä on tullut Vladimir Putinin ja muiden entisten KGB-miesten johtama valtiomafia. Venäjän kansa on kuitenkin karistanut itsestään neuvostoihmiselle kuuluneen alamaisuuden. Kansan kapina alkoi jo vuosia sitten. Nyt sortokoneiston yltyvä väkivalta kertoo, että Putin pelkää.

Toisin on ollut Valko-Venäjällä, Svetlana Aleksijevitšin kotimaassa.

Valko-Venäjällä KGB on yhä nimeltään KGB ja valtion traktoritehdas on valtion traktoritehdas. Ennen kaikkea: diktatuuri on pitänyt neuvostoihmisen elossa.

Kunnes nyt, kesällä 2020, kansa Valko-Venäjällä uskalsi kaduille. He vaativat oikeuksiaan. Heitä pamputettiin, heitä kidutettiin, heitä karkotettiin, mutta tällä kertaa he vain jatkoivat.

Neuvostoihminen oli viimein kuollut.

Nobel-voittaja Svetlana Aleksijevitš on nyt 72-vuotias, asuu Minskissä ja vastustaa diktaattori Aljaksandr Lukašenkaa. Aleksijevitš on oppositiojohtajista ainoa, joka ei ole maanpaossa tai vankilassa. Ainakaan vielä.

Tällä viikolla julkaistiin Aleksijevitšin viimeisin kirjoitus. Se on viesti saarretusta kodista. Kirje päättyy sanoihin: Oven takana joku tuntematon soittaa taas kelloa.

Kirjoittaja on HS:n Kuukausiliitteen toimittaja.