Terhokodin toiminnan turvaamisessa ei ole kyse rahasta vaan arvoista ja siitä, mitä pidämme yhteiskunnassa tärkeänä.

Tieto Terhokodin yt-neuvotteluista pysäytti (HS 10.9.). Kuolevien määrä ja saattohoidon tarve eivät ole vähentyneet. Kuoleman edessä pitäisi pystyä valitsemaan, missä haluaa viettää viimeiset elinpäivänsä.

Terhokotiin ovat ohjautuneet vaativaa saattohoitoa tarvitsevat potilaat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin kautta. Tämä järjestely pitää toimimattomana purkaa. Kuoleman luokittelu vaativaksi tai tavalliseksi ei ole olennaista. Jokainen kuolema on omanlaisensa. Kuolevalle ja omaisille on tärkeää, että saattohoito on laadukasta ja yksilöllistä sekä kivunhoito on riittävää.

Jos potilas haluaa kuolla Terhokodissa ja siellä on tilaa, potilaalle pitäisi järjestää sinne paikka sujuvasti suoraan omasta kunnasta käsin. Terhokodin toiminnan turvaamisessa ei ole kyse rahasta vaan arvoista ja siitä, mitä pidämme yhteiskunnassa tärkeänä.

Mia Laiho

lääketieteen tohtori, kansanedustaja (kok), Espoo

