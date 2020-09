Minulla on työkokemusta ja motivaatiota, mutta työllistyminen hakemiini töihin on ollut tuskallisen vaikeaa.

Minna Vanhala-Harmanen kirjoitti (HS Mielipide 27.8.) vaikeuksista löytää työlle tekijöitä. Kirjoitus vaikutti minusta erittäin huolestuttavalta ja kertoi karua kieltä työelämästä.

Olen käynyt miettimään, ketkä ovat oikeutettuja palkkatyöhön, ketkä otetaan osallisiksi yhteiskuntaan ja millä ehdoilla. Vaikka tiedän vain yhden osatotuuden työmarkkinoista, uskallan väittää, että työintoisia työnhakijoita on runsaasti. Pääkaupunkiseudulla on paljon työnhakijoita, joilla on työkokemusta, työkykyä ja työmotivaatiota. He eivät tule palkatuksi, koska heillä saattaa olla kantasuomalaisista erottuva nimi tai ihonväri, vamma, ”väärä ikä” tai seksuaalinen suuntautuminen.

Äidinkieleni on suomi, ja vastaan ulkonäöltäni tyypillistä suomalaista kolmekymppistä miestä. Minulla on työkokemusta ja työmotivaatiota. Saatan tarvita joissakin työpaikoissa kohtuullista mukautusta, koska minulla on kuulovamma ja Aspergerin oireyhtymä. Nämä olen työhakemuksissani tuonut esiin, ja porkkanaakin olisi tarjolla palkkatuen sekä työnantajille suunnatun Helsinki-lisän muodossa.

Tilanteessani vaikeuteni voivat olla hidasteita työpaikalla, mutta eivät ylitsepääsemättömiä esteitä työn tekemiselle. Tähän mennessä te-toimistot ovat puoltaneet palkkatukeani. Silti esimerkiksi hakemiini kaupan tai logistiikan alan töihin on ollut tuskallisen vaikea päästä. Hakemiini työpaikkoihin riittäisi ammatillinen koulutus.

Tiedän hyvin, että en ole kokemuksieni kanssa yksin. Suomessa todellakin täytyy käydä lisää keskustelua siitä, miksi osalle työllistyminen on huomattavasti vaikeampaa kuin toisille, vaikka hinkua työhön on runsaasti. Osalla myöskään hyvä koulutus ei ole auttanut.

Jokainen palkkaamatta jäänyt työtön uhkaa yhteiskuntamme toimintakykyä. Kiitos kaikille niille yrittäjille, jotka ovat siirtyneet juhlapuheista tekoihin ja palkanneet rohkeasti ihmisiä taustasta riippumatta.

Vastentahtoisesti työtön

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

