Suomen edustustot ovat olleet kevään ja kesän ajan pääsääntöisesti auki.

Osaamisasiantuntija Mikko Valtonen ja johtaja Markku Lahtinen kirjoittivat (HS Mielipide 10.9.) otsikolla ”Osaavan työvoiman liikkuvuus on turvattava myös koronaviruspandemian aikana”. On syytä korjata muutama kirjoittajien esittämä väite.

Kirjoittajat kertoivat, että koronaviruspandemian takia Suomen edustustot maailmalla ovat olleet maaliskuusta asti käytännössä kiinni eikä tavanomaisia oleskelulupahakemuksia olisi vastaanotettu kuukausiin.

Tämä ei ihan pidä paikkaansa. Ensinnäkin Suomen edustustot ovat olleet kevään ja kesän ajan pääsääntöisesti auki. Vain Irakissa ja Myanmarissa olleet edustustot oli suljettu, mutta molemmat ovat olleet kesä–heinäkuusta lähtien auki. Edustustojen asiakaspalvelu on toiminut niissä maissa, joissa se on ollut mahdollista. Paikallisten lockdownien, liikkumisrajoitusten ja viranomaismääräysten vuoksi asiakaspalvelua ei välttämättä ole voitu avata. Kymmenen edustuston asiakaspalvelua maahantulolupa-asioissa ei ole vielä kyetty uudelleen avaamaan. Määrällisesti näistä suurin on New Delhi.

Tänä vuonna edustustoissa on 20.8. mennessä pantu vireille 7 284 oleskelulupahakemusta, ja kaikissa edustustoissa on luovutettu myönnettyjä oleskelulupakortteja. Vireillepanoja oli huhti- ja toukokuussa vain 85 kappaletta, kesäkuussa 373 ja heinäkuussa 1 561.

Meillä on myös ankara työsuojeluvelvoite yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Merkittävän osan oleskelulupahakemusten vastaanottamisessa tekee normaalisti ulkoinen palveluntarjoaja. Samanaikainen ulkoisen palveluntarjoajan toiminnan väliaikainen keskeytyminen ja edustustojen asiakaspalvelutilojen ahtaus vähentävät mahdollisuuksia aikaisempien asiakasmäärien vastaanottamiseen vaarantamatta asiakkaiden turvallisuutta.

Poikkeustilanteissa, kuten nyt pandemian aikana, tulisi olla mahdollista myöntää kansantalouden kannalta tärkeillä sektoreilla toimivien yritysten työntekijöille myös kansallisia viisumeita työntekoa varten. Suomi on tällä hetkellä ainoa Schengen-maa, jolla ei ole tällaista kansallista D-viisumia.

Pasi Tuominen

konsulipäällikkö, ulkoministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.