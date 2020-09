Jos lapsella on koulussa ensimmäisenä vieraana kielenä esimerkiksi kiina, kuinka moneen kouluun hän voi jatkaa yläasteella?

Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat huolissaan siitä, mitä kieliä koulussa opiskellaan. Siitä huolimatta myös meidän perheemme valitsi tänä vuonna lapselle ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi englannin. Mieluummin olisin valinnut esimerkiksi ranskan.

Keskustelijoiden on syytä ymmärtää, että kun perheet valitsevat koululaiselle ensimmäistä vierasta kieltä, kyse ei ole vain kielestä. Samalla perheet valitsevat, kuinka paljon vaihtoehtoja lapsella on jatkossa paitsi muiden kielten myös muun koulupolun suhteen.

Moni perhe on arvioinut, että valitsemalla englannin saa pidettyä kaikki ovet auki. Jos taas valitsee jonkin harvinaisemman kielen, lapselta sulkeutuu ovia jo etukäteen. Jos lapsella on koulussa ensimmäisenä vieraana kielenä esimerkiksi kiina, kuinka moneen kouluun hän voi jatkaa yläasteella?

Lisäksi asia on juuri niin kuin Eija Raitala totesi (HS Mielipide 10.9.): vaikka paperilla koulu tarjoaisi kaikenlaista, todellisuudessa ryhmät jäävät usein syntymättä, koska kiinnostuneita on liian vähän, jotta taloudellinen panostus kunnan näkökulmasta kannattaisi. Me aiomme valita lapsellemme toiseksi vieraaksi kieleksi espanjan, mutta se onnistuu vain, jos ryhmä todella perustetaan.

Taru Taipale

ekaluokkalaisen äiti, Helsinki

