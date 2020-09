Globaalissa maailmassa yhteinen kieli on välttämätön – meille se on englanti

Englanti mahdollistaa kontaktit ja yhteistyön eri kielitaustoista tulevien ihmisten kanssa.

Ai, englanti? – It’s just work! Näin vastasi eräs bisnesammattilainen kysymykseemme englannin roolista liike-elämässä kymmenisen vuotta sitten. Vaikka olemme täysin samaa mieltä pääkirjoituksen (HS 6.9.) ja mielipidekirjoitusten (HS 11.9.) kanssa siitä, miten vieraat kielet auttavat meitä ymmärtämään muuta maailmaa ja lisäävät siten yleissivistystämme, englanti on monelle yksinkertaisesti välttämätön työkieli. Se mahdollistaa kontaktit ja yhteistyön eri kielitaustoista tulevien ihmisten kanssa.

Kun kansainvälisyys sananmukaisesti korostaa eri kansoja ja eri kieliä, globaalisuus ylittää maantieteelliset rajat ja tarvitsee yhteisen kielen, lingua francan, joka meille on englanti.

Kiinnostuksen kohdistuessa englanninkielisen maailman ylivaltaan unohtuu helposti, että englanti lingua francana yksilöiden välillä on väistämättä monikielistä puhujien taustojen vuoksi.

Lingua francalla ei ole äidinkielisiä puhujia eikä se asu kieliopissa tai sanakirjassa, vaan se toimii kuin kameleontti, joka muuttaa muotoaan niin puhujien kuin tilanteidenkin mukaan.

Vuorovaikutuksessa korostuvat ennen kaikkea viestintätaidot: kyky olla läsnä, kuunnella, kysyä ja varmistaa ymmärrystä.

Tutkimuksissa jo 20 vuoden ajalta on todettu, että vaikka englanti on liike-elämässä tärkein työkieli – äidinkielen lisäksi –, muiden kielten ja kulttuurien ymmärtäminen ja osaaminen on iso plussa.

Mitään kieltä ei tarvitse osata täydellisesti. Jo muutama sana kumppanin kielellä edistää yhteenkuuluvuutta. Monikielisyys, laaja ja monipuolinen kielitaito, on pääomaa liike-elämässä: kaupat tehdään viestintä- ja vuorovaikutustaidoilla, ei minkään kielen täydellisellä hallinnalla.

Aivan kuten nuorten kielessä, bisneksessäkin sekoitetaan kieliä ja ylitetään niiden rajoja, kieleillään. Palavereissa voidaan käyttää suomea, englantia ja kiinaa sekaisin riippuen tilanteesta ja tervehtiä bisneskumppania tämän äidinkielellä: ni hao!

Koska englanti ja muut kielet toimivat limittäin työelämässä, voisi jopa miettiä, kuinka järkevää on pitää kielet täysin erillään opetuksessa. Monikielisyys tarvitsee jalansijan tulevaisuuden tekijöidenkin arjessa: ehkä siitä voisi tulla uusi oppiaine vieraiden kielten rinnalle?

Anne Kankaanranta

vanhempi yliopistonlehtori, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiina Räisänen

yliopistonlehtori, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.