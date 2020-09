Maisterin tutkinnon suorittaminen Suomessa on tärkeää, jotta saamme mahdollisimman monta paluumuuttajaa ulkomailla opiskelevista.

Yliopisto-opintoja ulkomailla suorittaa noin 10 000 suomalaista. Yksi keskeinen syy ulkomailla opiskeluun on suomalaisten yliopistojen joustamattomuus ja pienet opiskelijoiden sisäänottomäärät vuosittain. Suomessa yliopistoon päästyään henkilön valmistumiselle ei ole aikarajaa. Opiskelu voi kestää määräämättömän ajan, ja silti opiskelija säilyttää opiskeluoikeutensa.

Ulkomailla yliopistojen sisäänottomäärät ovat suurempia, mikä mahdollistaa helpommin opiskelun aloittamisen. Säilyttääkseen opiskeluoikeuden opiskelijan tulee kuitenkin saavuttaa kausittaiset opiskelutavoitteet tai muuten hän menettää opiskeluoikeuden.

Tulevaisuudessa ulkomaille opiskelemaan lähteneille suomalaisille tulee olla väylä kanditutkinnon jälkeen päästä Suomeen suorittamaan maisterin tutkinto. Suomessa opiskelevat pääsevät automaattisesti jatkamaan maisterin tutkintoihin. Ulkomailla opiskelevien täytyy erikseen hakea hyvin rajattuja maisterin tutkintopaikkoja kanditutkinnon jälkeen päästäkseen Suomeen jatkamaan opintoja. Tämän vuoksi opiskelua kanditutkinnon jälkeen jatketaan yleensä ulkomailla.

Maisterin tutkinnon suorittaminen Suomessa on tärkeää, jotta saamme mahdollisimman monta paluumuuttajaa ulkomailla opiskelevista. Kotimaassa maisterin tutkinnon suoritettuaan paluumuuttajat voivat helposti sijoittua työelämään. Heille on karttunut vahva kielitaito ja laajempi kokemus kansainvälisyydestä, joista on hyötyä tulevalla työuralla.

Nämä ulkomailla opiskelevat suomalaiset, jotka tuntevat Suomen tavat työelämässä ja hallitsevat kulttuurimme ovat valmista resurssia työvoimatarpeisiin, jos vain osaamme ja haluamme heitä hyödyntää. Tämä vaatii yhteiskunnan ja valtion sekä yliopistojen yhteistoimintaa, jotta varmistamme näiden 10 000 ulkomailla opiskelevan nuoren aikuisen paluun Suomeen jatkamaan opintojaan. Nyt on aika tehdä panostukset maisteriväylän toteuttamiseksi suomalaisille, jotka opiskelevat yliopistoissa ulkomailla.

Heikki Ventonen

yrittäjä, Raahe

