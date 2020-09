Tyhjä tila on täynnä merkityksiä: viihtyisyyttä, ihmisyyttä, historian tuntua – kunhan on tarjolla penkki, jolla istua, ja puu, joka luo lempeän varjon.

Muutimme maaseudulle kauan sitten, mutta käymme usein vanhassa kotikaupungissamme Helsingissä. Matkustamme aina junalla. On tunnelmallista saapua pääteasemalle Linnunlaulun läpi ja kohdata vanhat tutut Eläintarhanlahti, Siltasaari, Tokoinranta, Helsingin kaupunginteatteri, nähdä Kallion rauhallinen profiili.

Ennen katsoimme myös päinvastaiseen suuntaan, näimme Finlandia-talon, Hakasalmen huvilan, Kansallismuseon ja Eduskuntatalon. Nykyisin tätä näkymää peittää luotaantyöntävä mykkä toimistorakennusten rivi.

Kun asemarakennuksesta poistuu Mannerheimintien suuntaan, on siinä kuitenkin rakas Helsinkimme. Pieni jugendtalo on jalankulkijalle rauhaisa ihmisen mittakaavassaan Postitalon ylikorkean massan vastapainona. Postikadun päässä häämöttävät Lasipalatsi ja Hankkijan talo. Näkyy puitakin. Tämä on Helsinki.

Elielinaukio on iso mahdollisuus parantaa keskustaa, kun bussit siirretään pois. Meille jalan kulkeville ihmisille on ilmiselvää, mitä siinä kohtaa tarvitaan: pauhaavan liikenteen keskelle rauhaisa puistikko puineen, penkkeineen, kukkineen, suihkulähteineen – paikka, missä kohdata matkalaisia tai odottaa junaa.

Erkki Mäkiö kirjoitti (HS Mielipide 9.9.) siitä, että kaupungissa tarvitaan ”tyhjää tilaa”. Juuri niin. Tyhjä tila on täynnä merkityksiä: viihtyisyyttä, ihmisyyttä, historian tuntua – kunhan on tarjolla penkki, jolla istua, ja puu, joka luo lempeän varjon.

Tämän mahdollisuuden Helsingin kaupunginsuunnittelu aikoo tuhota. Elielinaukiolle halutaan musertavan korkuisia rakennusmassoja. Ikään kuin ne, jotka ovat vastuussa Helsingin kehittämisestä, eivät tajuaisi kaupunkirakennustaiteesta mitään. Edes sitä, että Eliel Saarisen Rautatieasema on maailman hienoimpia rakennuksia. Ollaan valmiit latistamaan kaikkien niiden tuhansien ihmisten elämää, jotka kulkevat aseman kautta joka päivä.

Helsinki on kuuluisa hienosta kaupunginrakennustaiteestaan. Senaatintori. Kauppatori. Esplanadit. Bulevardi Vanhan kirkon puistoineen. Ennen osattiin. Minne taito on hukattu?

Anneli Pääkkönen

kirjailija

Kaj Nyman

arkkitehti, professori

Savonlinna

