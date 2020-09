Ennen vanhaan ymmärrettiin vaistomaisesti, millaiset värit tekevät ihmiselle hyvää.

Arkkitehdit näyttävät luulevan, että rakennusten kirkuvat neonvärit ”piristävät” ihmisiä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä ne vain ärsyttävät.

On olemassa myös kauniita, harmonisia värejä, joita voidaan käyttää rakennuksissa. Ne sopivat ympäristöönsä ja ilahduttavat ihmisiä. Myös valkoinen on upea väri rakennuksissa. Sen sijaan betoninharmaa talo harmaata taivasta vasten on masentava näky. Puhumattakaan mustista kummitustaloista, joita Helsinkiin on viime vuosina ilmestynyt. Mitä niiden suunnittelija on ajatellut?

Ennen vanhaan ymmärrettiin vaistomaisesti, millaiset värit tekevät ihmiselle hyvää. Silloin taloissa ei käytetty neonvärejä eikä seiniä maalattu betoninharmaiksi tai pikimustiksi.

Silva Lehtinen

Helsinki

