Muut lehdet

Ilta-Sanomien mukaan Yhdys­valtojen presidentin­vaalien kiihkeä taisto koskee Suomeakin.

”Donald Trumpin nelivuotinen kausi ei todellakaan ole jättänyt ketään kylmäksi; vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt.”

”Trump on välillä mätkinyt eurooppalaisia Nato-liittolaisiaan olan takaa ja uhkaillut muun muassa amerikkalaisjoukkojen vähentämisellä Euroopan tukikohdista.”

”Samalla Venäjän vaikutusvalta on kasvanut, ja turvallisuuspoliittinen tilanne Itämeren ympäristössä on kiristynyt. EU:n itärajalla oleva Suomi on taitavasti pystynyt luovimaan turvallisuuspolitiikassaan vaalimalla suhteita moneen suuntaan.”

”Venäjän kanssa Suomi pitää yllä hyvää keskusteluyhteyttä, vaikka onkin EU:n mukana Venäjän vastaisissa pakotteissa.”

”Turvallisuuspolitiikassaan itsenäiseen puolustukseen tukeutuva Suomi pysyttelee lähellä Natoa olemalla sotilasjärjestön kumppani, lisäksi Suomi haluaa olla mukana niissä pöydissä, jossa mietitään EU:n puolustusyhteistyön syventämistä. Suomen taktiikka on onnistunut – toistaiseksi.”

”Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän intressit ovat törmäyskurssilla, ja Suomen kannalta on oleellista, millaisen johtajan Yhdysvallat saa marraskuun vaaleissa, ja mikä on tulevan presidentin ulkopoliittinen linja.”

”Suurvaltojen välinen nokittelu on nyt niin rajua, että johti Yhdysvaltoja kumpi tahansa, Joe Biden tai Trump, mitään suurta käännettä parempaan tuskin on odotettavissa. Jos suurvaltasuhteet jatkavat kärjistymistään, Suomen kolmen tason taktiikalta voi kadota pohja.”

”Suomeltakin voidaan kohta kysyä, missä joukossa maa loppujen lopuksi seisoo.”

Aamulehti kirjoittaa pörssi­kurssien muutoksista korona­virus­pandemian aikana.

”Kurssipudotuksesta toivuttiin hyvin nopeasti, ja viime kuukausina osakeindeksit ovat nousseet jo lähes samoihin lukemiin kuin ennen ­koronaa. – – Osakkeet ovat nousseet karkeasti kautta linjan, mutta nopeimmin toipuivat teknologiaosakkeet.”

”Pörssi on lihonut myös siksi, että muita yhtä tuottoisia sijoituskohteita ei juuri ole liikaa tarjolla. Kurssinousu ja alhaisetkin osingot ovat kiehtoneet sijoittajia.”

”Viime viikon alussa tuli valo­merkki. Teknologiayritysten osakkeet putosivat eniten sitten maaliskuun pörssiromahduksen. Pahimmin tulivat alas Apple ja sähköautovalmistaja Tesla, jonka arvosta suli yhtenä päivänä lähes viidennes.”

”Piensijoittajan ei kannata kuitenkaan menettää yöuniaan, jos ei ole isolla velkarahalla liikkeellä. Pörssin nousuista ei kannata humaltua, eikä laskuista panikoitua.”