Muut lehdet

Savon Sanomat kirjoittaa perus­suomalaisten Keski-Suomen vaali­päällikköön Pekka Katajaan kohdistuneen väki­vallan­teon vuoksi tehdyistä pidätyksistä, joiden perusteella hyökkäyksen taustalla saattaa olla perus­suomalaisten sisäisiä riitoja ja vaikeaa rajankäyntiä ääri­oikeistolaisiin järjestöihin.

”Se, että jotain rajua voi tapahtua perussuomalaisten liepeillä, on jossain määrin odotettua.”

”Puolue nousi Timo Soinin johtajakaudella pienestä suurten joukkoon, kun se alkoi puoliharmittoman populismin ohella flirttailla rasismin ja fasismin kanssa. Soini maksoi menestyksestä lopulta kovan hinnan, kun laitaoikeisto­siipi kaappasi vallan kesän 2017 puoluekokouksessa Jussi Halla-ahon johdolla.”

”Perussuomalaiset sijaitsee eduskunnassa aatteellisesti laitimmaisena oikealla, joten on osin ymmärrettävää, että sen poliitikoilla on suhteita toimijoihin oikealla äärilaidalla. Halla-aho on kuitenkin pyrkinyt siivoamaan puolueesta ulos ääriaineksia.”

”Kaikessa tuomittavuudessaan tapahtuma muistuttaa, kuinka tarpeellista on, että kansan keskuudessa edustetuilla oikeistokonservatiivisilla ja maahanmuuttokriittisillä arvoilla on parlamentaarinen purkautumistiensä. Samalla tapaus toimii vakavana varoituksena, mitä voi tapahtua, jos vihamielisiä, väkivaltaisia ja ihmisyyttä halveksivia aatteita ruokitaan.”

”Perussuomalaisten johto ja paikallisyhdistykset saavat toivon mukaan viimeistään nyt herätyksen, joka maltillistaa tapaa keskustella politiikasta.”

Turun Sanomat toteaa, ettei Nesteen ilmoitus Naantalin jalostamon lakkautus­aikeesta tullut täysin puun takaa.

”Öljytuotteiden kysyntä on ollut vähenemään päin.”

”Ilmasto- ja energiapolitiikassa on suunta kohti vähäpäästöisiä tai päästöttömiä tuotantomuotoja. Liiken­nettä pyritään sähköistämään, öljylämmityksestä pyristellään eroon ja teollisuudessakin virta vie kohti uusiutuvia energialähteitä.”

”EU:ssa pyritään samaan aikaan nostamaan päästöleikkausten tasoa 40:stä jopa 55 prosenttiin vuoden 1990 luvuista. Öljynjalostajille suunta tietää sopeutumista oloissa, joissa ylikapasiteettia on ennestäänkin sekä Euroopassa että globaalisti.”

”Hetkellä, jolloin hallitus yrittää etsiä keinoja työllisyysasteen nostoon, yt-ilmoitukset Nesteen, Finnairin ja UPM:n kaltaisista isoista yrityksistä vievät lukuja väärään suuntaan.”

”Työpaikkansa menettäville vaikutukset ovat kaikkein konkreettisimpia. Tukitoimia tarvitaan niin Nes­teeltä kuin sen suurimmalta omistajalta valtiolta.”