Patruunat pitivät työntekijöitä lapsinaan, markan arvoa omana asianaan ja järviä jätekaivoinaan.

­

Ennen kaikki oli paremmin. Suomessa vallitsi järjestys, ihmisillä oli työ­tä, lauantaina saunottiin, ja mainoksien vitseille naurettiin.

Menneisyyden kaipuu on siitä kummallinen tunne, että sitä on tunnettu kaikkina aikoina. Loogisesti tästä seuraa se, että ihmisen elämä on ollut yhtä kurjistumisen historiaa. Loogisesti tästä seuraa myös se, että kun tällainen tunne on yleinen, sitä käytetään hyväksi erilaisilla ”Suomi takaisin” -teemoilla.

Parin viime viikon aikana kurjistumisen historiaa on lähestytty yritysvastuun näkökulmasta. Kun UPM päätti lopettaa Kaipolan paperitehtaan, katse kääntyi taaksepäin: ennen yritykset pitivät huolta työntekijöistään ja palvelivat kansalaisia eivätkä kasvotonta rahaa.

Valmetin metallityöväen Laukaan ammattiosasto tiivisti tilanteen näin: UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen on kvartaalikapitalismin juoksupoika, joka tuhoaa sen minkä Juuso Walden rakensi. Yhtyneiden Paperitehtaiden patruuna Walden perusti Kaipolan tehtaan 1950-luvun alussa.

Kaj Raiskio kertoo väitöskirjassaan, miten Rudolf ja Juuso Walden johtivat Valkeakosken tehdasyhteisöään vuosina 1924–1969. Ote oli henkilökohtainen. Patruuna huolehti työntekijöistään ja yhteisöstään.

Menneitä yritysvastuun aikoja kaipailevat unohtavat kuitenkin kääntöpuolen.

Waldenit päättivät yksin, mitä yrityksen yhteiskuntavastuu käytännössä tarkoittaa. Rudolf ei suvainnut luottamusmiehiä. Juuso hoiti homman ottamalla ay-liikkeen tukahduttavaan syleilyynsä – mikä tiedoksi sinne Laukaan ammattiosastolle. Naisia ei koh­deltu tasa-arvoisesti. Yhteiskuntavastuu tarkoitti myös sitä, että yhteiskunta patruunan ympärillä – tehtaan työvoimareservaatiksi kasvatettu Valkeakoski – teki mitä patruuna käski. Tehdas, paikkakunta ja tehtaan työntekijät kuuluivat hänelle.

Yritysvastuuta voi punnita myös vero­kertymillä. Waldenin talousjohtaminen oli summittaista. Kaipola teki Juuson kaudella usein tappiota. Yhtyneet Paperitehtaat ajautui kassakriisiin. Tappioista ei yleensä yritysveroja maksella. UPM on nykyään Suomen suurin yhteisöveron maksaja.

Waldenin tehdasimperiumi toteutti yhteiskuntavastuutaan myös pilaamalla tehtaan lähistön vedet. Ja aina kun kilpailukyky oli uhattuna, metsäpatruunat osoittivat vastuutaan patistamalla Suomen kerta toisensa jälkeen devalvaatioihin, jotka kiihdyttivät inflaatiota ja jarruttivat elintason nousua sekä teollisuuden tarvetta uudistua.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.