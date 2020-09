Lähiöiden lisärakentamisen avainsanat ovat nykyisin asukkaiden ja arkkitehtienkin mielestä suojelu, vehreys, viihtyisyys ja yhteisöllisyys. Niittykummun suunnitelmassa nämä arvot on täysin sivuutettu.

Espoon Niittykummun massiivinen lisärakennussuunnitelma esiteltiin alueen asukkaille keväällä 2011. Sen jälkeen asukkaat keräsivät satoja nimiä kolmeen adressiin. Toivottiin, että rakentaminen ei olisi yli nelikerroksista, että se aloitettaisiin lähiön asuttamattomalta alueelta ja että alueen urheilukenttä säilytettäisiin. Mitään toiveista ei kuunneltu.

Alueelle on muuttamassa tuhansia ihmisiä, ja metron tultuakin he tuovat mukanaan satoja uusia autoja. Tilanne Niittykummussa on jo nyt sietämätön muun muassa vierasparkkipaikkojen lähes puuttuessa. Uusien talojen pihat ja leikkipaikat ovat yksityisalueita, ja alkuperäiseen suunnitelmaan piirretty pallokenttä on pudonnut piirustuksista pois.

Viimeinen niitti on urheilukentälle kaavoitettu viiden kahdeksankerroksisen talon rypäs, joka on liian tiivis rajalliselle alueelle ja olisi syytä jättää rakentamatta.

Sen sijaan Espoon kaupunki voisi kädenojennuksena antaa Niittykummulle keskusaukion ja maisema-arkkitehdin sitä asukkaiden kanssa ideoimaan. Suunniteltu ”talo kiinni talossa” -rakentaminen ei vastaa espoolaisten eikä varsinkaan Niittykummun suunnitelleen arkkitehti Osmo Lapon visioiden laatua.

Keskusaukio pienine pallokenttineen ja puistoineen ja riittävine parkkipaikkoineen lisäisi alueen vetovoimaa ja tekisi asumisesta logistisesti siedettävää. Niittykumpulaisilla olisi keskusaukiollaan mahdollisuus jopa järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ja olla ylpeitä lähiönsä päivitetystä ilmeestä.

Anu Jaantila

Niittykumpu, Espoo

