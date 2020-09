Taiteen tehtävä on tuoda ruma näkyväksi

Hyvä taide on epäkunnioittavaa, kyseenalaistavaa ja ärsyttävää.

Pääkirjoituksessa ”Taide tarjoaa uhkaa ja lohtua” (HS 13.9.) siteerattiin Ylen haastattelua (3.9.), jossa sanoin näin: ”En kannata demokratiaa, en markkinataloutta, en jaa länsimaisten ihmisten arvoja millään tavalla. Olen kaikesta eri mieltä. Kannatan intellektuellien diktatuuria ja vastustan yksityisomaisuutta.” Pääkirjoituksen mukaan nämä ajatukset olisivat saattaneet maistua myös Vilho Lammelle, ekspressionistille, joka ihaili fasismia ja toimi lapuanliikkeessä.

Haluan taloudellisesti tasa-arvoisen maailman ilman rajoja, köyhyyttä, syrjintää ja väkivaltaa. Fasismilla tarkoitetaan ideologiani vastakohtaa eli äärikansallismielistä korporativismia. Liitän itseni suomalaisen poliittisen taiteen traditioon Harro Koskisesta Akseli Gallen-Kallelaan, joka taisteli sisällissodassa oikeistonationalististen arvojensa puolesta. En tosin ole yhtä radikalisoitunut kuin toista ääripäätä edustanut Gallén.

Taiteeni ei kuitenkaan ole vallankumouksellista propagandaa, vaan monitasoisempia huomioita maailmastamme. Vladimir Majakovski ja Bertolt Brecht sanoivat, ettei taide ole yhteiskunnan peili vaan vasara, jolla yhteiskuntaa muokataan. En halua taiteeni olevan pelkkä peili, mutta vasaruus saattaa olla liian kunnianhimoista. Teokseni ovat pystyyn jätettyjä nauloja tuolilla tai roskia silmässä, omassanikin. Olen usein eri mieltä teosteni kanssa.

Hyvä taide on epäkunnioittavaa, kyseenalaistavaa ja ärsyttävää. Sen tehtävä on tehdä ruma yhteiskunnassamme näkyväksi, eikä se voi siksi olla kaunista. Kauneus on valhetta.

Helsingin Sanomissa ei ole aina uskottu taiteen poliittiseen voimaan. Taidekriitikko Marjaleena Wegelius kirjoitti HS:ssa syyskuussa 1969 näyttelystä, jossa oli mukana muun muassa Harro Koskisen Sikamessias. Wegelius totesi näyttelyn osoittavan, että taide on huono väline vaikuttamiseen ja kannanottoon. Taidehistoria on täynnä päinvastaisia esimerkkejä Francisco de Goyan Sodan kauhuja -vedossarjasta Pablo Picasson Guernicaan. Tarvitsemme poliittista taidetta myös nyt taistelussa epäoikeudenmukaisuutta ja fasismia vastaan.

Riiko Sakkinen

kuvataiteilija, Pepino, Espanja

