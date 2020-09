Teatteri on teatteria, ei oikeaa elämää

Helsingin Sanomat on uutisoinut Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -näytelmää kohdanneista käänteistä. Nyt näytelmä on tulossa sittenkin ensi-iltaan aikataulun mukaisesti (HS 15.9.).

Transvestiitti-hahmon näyttelijäksi oli valittu mies. Mikäli on seurattu Samuel Adamsonin näytelmäsovitusta, päätös oli ihan oikea.

Minua kummeksuttaa koko tapahtumasarja siksi, että teatteri on teatteria, ei oikeaa elämää. Näyttämöllä tapahtuu ihmeitä: kalat laulavat, ihmiset lentävät ja paha saa palkkansa. Olen itse ollut luulossa, että teatterin magia ja ihanuus on sen mahdollisuudessa viedä meidät realismin tuolle puolen ammattitaitoisten näyttelijöiden voimin. Heidän sukupuolensa tai henkilökohtaiset ominaisuutensa on mahdollista ohittaa, mikäli muut elementit esityksessä ovat kunnossa. Teatterinäyttelijöiden ammattitaitoa pitää kunnioittaa.

Isa Kukkapuro-Enbom

Helsinki

