Te-toimiston tehtävänä on auttaa työnhakija mahdollisimman nopeasti työelämään

Jos työnhakijan on mahdollista työllistyä jo olemassa olevalla koulutuksella, ei omaehtoisen opiskelun tukemiseen työttömyysetuudella ole lain edellyttämiä perusteita.

Mielipideosastolla on viime aikoina käsitelty omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Kirjoittajat kritisoivat sitä, etteivät he saaneet mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella, ja he kokivat järjestelmän passivoivana.

Ikävää, jos kirjoittajat kokevat tilanteensa tällaiseksi. Tämä ei suinkaan ole tarkoitus, vaan tavoitteemme on tukea työnhakijaa ja auttaa hänet suoraan tai palvelun, kuten lyhyen työvoimakoulutuksen, kautta takaisin työelämään.

Myös työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun tavoitteena on tukea työnhakijan nopeaa pääsyä tai paluuta työmarkkinoille. Painopiste on lyhyissä koulutuksissa.

Tärkein kriteeri opintojen tukemiselle työttömyysetuudella on työnhakijan koulutustarve. Jos työnhakijan on mahdollista työllistyä jo olemassa olevalla koulutuksella, ei omaehtoisen opiskelun tukemiseen työttömyysetuudella ole lain edellyttämiä perusteita.

Lisäksi työttömyysetuusjärjestelmän ei ole tarkoitus korvata opiskelijan pääasiallista tukea, opintotukijärjestelmää.

Kyse on siis kokonaisharkinnasta, jossa huomioidaan hakijan aiempi koulutus, työllisyystilanne, asiakkaan koulutustarve sekä muut laissa säädetyt opintojen tukemista koskevat edellytykset.

Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävä on ohjata työnhakijoita töihin avoimille työmarkkinoille ja yrittäjyyteen. Monen asiakkaan kohdalla omaehtoinen opiskelu katsotaan tarkoituksenmukaiseksi keinoksi palata takaisin työhön.

Viime vuonna Uudellamaalla opiskeli omaehtoisesti keskimäärin 11 000–14 000 työnhakijaa kuukaudessa.

Aina asiakkaan omat toiveet, esimerkiksi omaehtoisen kouluttautumisen osalta, eivät kuitenkaan vastaa te-toimiston asiantuntijan arviota asiakkaan palvelutarpeesta suhteessa työmarkkinoihin ja työllistymiseen.

Tärkeää on, että tällaisessa tilanteessa te-toimiston asiantuntija käy asian läpi avoimesti keskustellen asiakkaan kanssa, perustelee ratkaisun sekä pyrkii etsimään yhdessä asiakkaan kanssa muun, sopivan vaihtoehdon työllistymisen tueksi.

Omaa osaamistaan voi kehittää ja ylläpitää myös sivutoimisilla opinnoilla. Lisäksi työttömyysturvalaki mahdollistaa tietyissä tapauksissa lyhytaikaiset, alle kuuden kuukauden mittaiset opinnot työttömyysaikana ilman opintojen vaikutusta työttömyysetuuteen.

Työnhakijalle on tarjolla myös runsaasti erilaisia työvoimakoulutuksia.

Työnhakijalle onkin lukuisia eri väyliä takaisin työelämään joko koulutuksen tai muiden palvelujen kautta.

Mikko Mähönen

koulutuspalveluista vastaava palveluesimies

Uudenmaan te-toimisto

