Palvelusaikojen tarkastelussa on huolehdittava kansallisesta turvallisuudesta

Palvelusaikojen lyhentäminen mahdollistaisi kertausharjoitusten lisäämisen, mikä vuorostaan tehostaisi reservin jatkuvaa kouluttamista nopean teknologisen muutoksen ajassa.

Toimittaja Jarmo Huhtasen mukaan (HS-analyysi 9.9.) varusmiespalvelusajan lyhentämisen perustelut ovat jääneet ”puolitiehen”. Kirjoittajan kritiikki kiteytyy siihen, ettei ehdotuksessa olisi huomioitu kansallista turvallisuutta. Tämä ei pidä paikkaansa.

Hämmennystä aiheuttaa kenties se, että ehdotus on nyt nostettu agendalle ensisijaisesti työllisyystoimena, jolle on nyökytellyt myös joukko eturivin ekonomeja. Varusmiespalveluksen lyhentämisestä seuraisi lyhyellä aikavälillä tuntuva työllisyysvaikutus, ja tämän vasemmistoliitto on nostanut esiin.

Kirjoittaja on kuitenkin täysin oikeassa siinä, että varusmiespalveluksen lyhentämisen turvallisuusvaikutukset on huomioitava. Olisi eittämättä kovin erikoista, jos tätä harkintaa ei tehtäisi näin merkittävän uudistuksen kohdalla.

Vaikka vasemmistoliiton avauksessa varusmies- ja siviilipalveluksen lyhentäminen kytketään työllisyyteen, ehdotus ei ole ristiriidassa kansallisen turvallisuuden ja puolustuskyvyn ylläpitämisen kanssa. Palvelusaikojen lyhentäminen mahdollistaisi kertausharjoitusten lisäämisen, mikä vuorostaan tehostaisi reservin jatkuvaa kouluttamista nopean teknologisen muutoksen ajassa.

Palvelusaikojen tarkastelua on esittänyt raportissaan myös Risto Siilasmaan johtama työryhmä. Työryhmän raportissa yhdeksi varusmiespalveluksen uudistamisvaihtoehdoksi esitettiin siirtymistä porrastettuihin palvelusaikoihin. Siinä puolet varusmiehistä suorittaisi neljän kuukauden pituisen palveluksen.

Vasemmistoliitto ei ole sitoutunut tiettyyn palvelusaikamalliin, vaan asia on syytä selvittää perinpohjaisesti eri näkökulmat punniten. Tälle selvitystyölle tarjoutuu tilaisuus osana parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean toimintaa.

On selvää, että tällaisten uudistusten vaikutuksia on tutkittava tarkasti ja niistä on käytävä avointa keskustelua. Kestävien ja perusteltujen uudistusehdotusten leimaaminen epämääräisesti kansallisen turvallisuuden ylenkatsomiseksi ei kuitenkaan edistä tätä tärkeää keskustelua.

Li Andersson

vasemmistoliiton puheenjohtaja

opetusministeri

