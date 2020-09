Susien kanssa on opittava elämään rinnakkain

Susilla ja muilla suurpedoilla on tärkeä rooli ekosysteemeissä, eikä niitä tulisi tappaa harrastuksen vuoksi.

Kuudessa EU-maassa (Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Puola ja Suomi) tehdyn tuoreen mielipidekyselyn mukaan suurin osa maiden kansalaisista kannattaa susien suojelua ja vastustaa niiden tappamista kaikissa oloissa. Suomessa 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että susilla on oikeus elää luonnossa.

Suomen ja EU:n voimassa olevan lainsäädännön mukaan susi on tiukasti suojeltu laji. Suden ampumiseen voidaan myöntää vain yksittäisiä metsästyslupia hyvin poikkeuksellisissa oloissa.

Suomen metsästäjäliiton valmistelemassa kansalaisaloitteessa maa- ja metsätalousministeriötä vaaditaan sallimaan suden joustavampi metsästys ja laatimaan lajin metsästykselle vuotuiset kiintiöt. Vaatimuksia perustellaan muun muassa Suomen ainutlaatuisen metsästyskulttuurin turvaamisella ja metsästyskoirille aiheutuvien vahinkojen vähentämisellä. Tilastot osoittavat, että ylivoimaisesti suurin syy metsästyskoirien kuolemiin ovat liikenneonnettomuudet, eivät susihyökkäykset.

Susilla ja muilla suurpedoilla on tärkeä rooli ekosysteemeissä, eikä niitä tulisi tappaa harrastuksen vuoksi, jota harjoittaa alle viisi prosenttia koko Suomen väestöstä.

Ei ole oikein, että viranomaisia vaaditaan ohittamaan uhanalaisten lajien suojelua koskeva tiukka kansainvälinen lainsäädäntö ja ajamaan sen sijaan kapeita etuja, jotka eivät edusta ihmisten enemmistöä.

Aikana, jolloin luonnon monimuotoisuus hupenee kiivasta vauhtia ja luonnonvaraisten nisäkkäiden osuus maapallon biomassasta on vain neljä prosenttia, on syytä unohtaa vanhentuneet ajattelutavat. Nyt on aika etsiä tapoja elää susien kanssa rinnakkain ja lopettaa niiden vaino.

Mari Nyyssölä-Kiisla

puheenjohtaja

Luonto-Liiton susiryhmä

Francisco Sánchez Molina

Luonto-Liiton susikampanjavastaava

